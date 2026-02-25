Ảnh minh họa

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) đạt hơn 477 triệu USD, tăng 3 lần so với năm 2021. Giai đoạn 2021–2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng thêm 322,7 triệu USD, tương ứng mức tăng 208%, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân khoảng 43%/năm. Riêng năm 2025 so với 2024, kim ngạch tăng 52,75%, cho thấy EU tiếp tục là điểm đến tăng trưởng nhanh và ổn định.

Đáng chú ý, tăng trưởng không còn tập trung vào một vài mặt hàng truyền thống mà đã có sự đa dạng hóa rõ rệt. Trong nhóm sản phẩm chủ lực, chanh leo tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch tăng từ 41,6 triệu USD năm 2021 lên 112,8 triệu USD năm 2025, tương ứng mức tăng 171%. Tuy nhiên, tỷ trọng trong tổng kim ngạch giảm nhẹ từ 27% xuống 24%, phản ánh sự gia tăng đóng góp của các nhóm hàng khác.

Hạt dẻ cười trở thành điểm sáng khi kim ngạch tăng từ 5,3 triệu USD lên 82,7 triệu USD, tức tăng hơn 15 lần sau 4 năm. Tỷ trọng mặt hàng này tăng từ 3,4% lên 17,3%, trở thành một trong những nhóm tăng nhanh nhất tại thị trường EU.

Xoài cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, từ 23 triệu USD lên 72,8 triệu USD (tăng 216%), duy trì tỷ trọng quanh 15%. Nhóm dừa và sản phẩm từ dừa tăng từ 164% đến 249% tùy dòng sản phẩm, cho thấy xu hướng tiêu thụ mạnh các sản phẩm nhiệt đới tại châu Âu.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng như thanh long gần như đi ngang về giá trị so với năm 2021, khiến tỷ trọng giảm từ 12,1% xuống còn 3,7%. Chanh và ngô vẫn tăng về kim ngạch tuyệt đối nhưng thị phần trong cơ cấu chung thu hẹp.

Theo số liệu năm 2022 của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), EU với 27 quốc gia thành viên đang là thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất toàn cầu, chiếm 35,71% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của thế giới. Hàng năm, bên cạnh nguồn cung nội khối, khu vực này nhập khẩu khối lượng lớn rau quả các loại với tổng kim ngạch hàng chục tỷ USD.

Với quy mô gần 480 triệu USD vào năm 2025, EU tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của rau quả Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, đây cũng là khu vực có tiêu chuẩn cao và cạnh tranh gay gắt. Để duy trì đà tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng ngành rau quả cần tiếp tục tái tổ chức vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, liên kết chuỗi chặt chẽ, thu hút doanh nghiệp đầu tư chiều sâu cho chế biến và xây dựng thương hiệu tại thị trường sở tại.