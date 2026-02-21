Quốc gia dự trữ 400 tỷ USD vàng vừa ‘chốt lời’ 300.000 ounce, thu về ước tính 1,4 tỷ USD

Ảnh minh họa

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bán ra 300.000 ounce vàng trong tháng 1, đánh dấu lần đầu tiên lượng dự trữ kim loại quý này sụt giảm kể từ tháng 10 năm ngoái. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nga.

Theo số liệu công bố ngày 20/1, dự trữ vàng của Nga đã giảm xuống còn 74,5 triệu ounce. Trong tháng 1, giá vàng trung bình khoảng 4.700 USD/ounce – mức cao nhất trong lịch sử. Nếu giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, lượng vàng bán ra có thể mang về khoảng 1,4 tỷ USD.

Dù khối lượng vàng nắm giữ giảm nhẹ, tổng giá trị dự trữ vàng của Nga lại tăng mạnh nhờ đà tăng giá. Tính đến cuối tháng 1, giá trị dự trữ vàng của nước này tăng 23% lên 402,7 tỷ USD, phản ánh tác động tích cực từ xu hướng phục hồi của thị trường kim loại quý.

Việc bán vàng là một phần trong các hoạt động “phản ánh” của Ngân hàng Trung ương Nga liên quan đến việc Bộ Tài chính nước này rút tài sản từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia (National Wealth Fund). Từ năm ngoái, CBR đã bắt đầu tích cực sử dụng vàng thỏi để hỗ trợ các giao dịch bán tài sản của quỹ này.

Trong hai tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính Nga đã chi 419 tỷ ruble (tương đương 5,5 tỷ USD) từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia, bao gồm bán vàng và ngoại tệ. Mục tiêu là bù đắp sự sụt giảm doanh thu từ dầu khí – nguồn thu chủ lực của ngân sách trong bối cảnh thâm hụt tài khóa gia tăng.

Sự suy giảm nguồn thu năng lượng buộc chính phủ Nga phải tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế. Trong điều kiện tiếp cận thị trường vốn quốc tế bị hạn chế do các lệnh trừng phạt, vàng dự trữ trở thành công cụ quan trọng để cân đối ngân sách và đáp ứng nhu cầu chi tiêu, bao gồm cả chi tiêu cho các hoạt động quân sự.

Kể từ khi Điện Kremlin xảy ra xung đột với Ukraine vào năm 2022, nền kinh tế Nga chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế và biến động thị trường năng lượng. Giá trị vàng tăng mạnh trong giai đoạn này đã giúp Nga ghi nhận khoản lợi nhuận lớn, tương đương với quy mô tài sản ngoại tệ bị đóng băng tại châu Âu.

Tuy nhiên, những thách thức kinh tế vẫn hiện hữu. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm một năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Bên cạnh đó, ngành dầu khí – trụ cột của nền kinh tế – được cho là đang đối mặt với tổn thất đáng kể.

Trong năm qua, Nga cũng trải qua những khó khăn trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Có thời điểm, giá dầu xuất khẩu của nước này giảm xuống mức thấp, làm gia tăng áp lực lên nguồn thu ngoại tệ.

Trước bối cảnh đó, việc tận dụng đà tăng của giá vàng để bổ sung ngân sách được xem là giải pháp linh hoạt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng này cũng cho thấy nền kinh tế Nga đang phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn dự trữ chiến lược để ứng phó với thâm hụt và các sức ép tài chính kéo dài.