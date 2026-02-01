Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 1/2026, cả nước xuất khẩu gần 500 tấn ớt, đạt kim ngạch 1,3 triệu USD. So với tháng 12/2025, lượng xuất khẩu tăng 50,3%; so với cùng kỳ tháng 1/2025 tăng 46,8%.

Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường gia vị thế giới còn nhiều biến động.

Xét về cơ cấu thị trường, Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất với 216 tấn, chiếm 43,3% tổng lượng xuất khẩu; đứng thứ hai là Campuchia đạt 121 tấn, chiếm 24,2%. Một số thị trường khác như: Hoa Kỳ đạt 31 tấn, Hàn Quốc 24 tấn, Nhật Bản và Anh cùng đạt 13 tấn, cho thấy mặt hàng ớt Việt Nam đang duy trì được sự hiện diện tương đối đa dạng, không phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, tháng 1/2026 ghi nhận tổng sản lượng xuất khẩu ớt đạt gần 500 tấn, tăng mạnh so với mức 332 tấn của tháng 12/2025 và 340 tấn của tháng 1/2025.

Một số doanh nghiệp có sản lượng đáng kể gồm Thái Duy Nhàn đạt 62 tấn, XNK Ưu Việt 57 tấn, Nedspice Việt Nam 47 tấn, Đông Chấn 40 tấn. Nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần tạo nên bức tranh chung khởi sắc.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ớt là loại gia vị được tiêu thụ phổ biến nhất trong nhóm rau củ và mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, Trung Quốc và Hàn Quốc đánh giá cao ớt Việt nhờ hương vị cay thơm đặc trưng, phù hợp với các món ăn truyền thống như lẩu, kim chi – những món không thể thiếu trong ẩm thực của hai quốc gia này.

Giá ớt xuất khẩu cũng biến động mạnh theo mùa vụ, chất lượng và nhu cầu thị trường. Trong điều kiện bình thường, giá dao động khoảng 45.000–65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng vọt. Cuối năm 2025, giá ớt trong nước và phục vụ xuất khẩu có thời điểm lên tới 120.000–150.000 đồng/kg do thương lái đẩy mạnh thu mua để kịp các đơn hàng xuất khẩu.

Trước đó, trong năm 2024, xuất khẩu ớt của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực với 10.433 tấn, kim ngạch 25,1 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và 26% về giá trị so với năm 2023.

Tại Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng ớt trọng điểm với diện tích lên đến hàng nghìn ha. Riêng tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là huyện Thanh Bình, được coi là “vựa ớt lớn nhất miền Tây”. Các xã vùng cù lao và ven sông Tiền tập trung nhiều diện tích trồng ớt, với sản lượng hơn 22.500 tấn/năm. Tổng diện tích trồng ớt của tỉnh hiện đạt gần 2.000 ha, năng suất bình quân hơn 10 tấn/ha.

Ở phía Bắc, Lạng Sơn cũng được xem là một “thủ phủ” ớt quan trọng. Cây ớt được trồng chủ yếu tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Quan… Những giống ớt truyền thống đã dần được thay thế bằng giống cao sản, cho năng suất bình quân khoảng 300–500 kg/sào.

Giới chuyên gia đánh giá, tiềm năng của trái ớt Việt Nam còn rất lớn nhờ các dòng ớt cay đặc trưng, đa dạng chủng loại và hương vị, phù hợp với khẩu vị châu Á và ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường phương Tây. Đây là cơ sở để ngành hàng ớt tiếp tục nâng cao giá trị xuất khẩu, phát triển các sản phẩm chế biến sâu như ớt sấy, bột ớt, tương ớt chất lượng cao trong thời gian tới.

Đà tăng trưởng cao ngay trong tháng đầu năm 2026 là tín hiệu quan trọng, mở ra kỳ vọng cho ngành hàng ớt tiếp tục duy trì nhịp xuất khẩu ổn định, gia tăng giá trị và mở rộng thị trường trong năm 2026.