VinFast VF MPV 7 xuất ngoại: Giá quy đổi hơn 500 triệu đồng, tham vọng phủ sóng khắp Đông Nam Á

Sự kiện mở bán một mẫu MPV thuần điện 7 chỗ tại thị trường Đông Nam Á đang thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt khi cái tên đứng sau là VinFast. Tại triển lãm Indonesia International Motor Show 2026, hãng xe Việt đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu VinFast VF MPV 7 với mức giá khởi điểm từ 345 triệu Rupiah (khoảng 530 triệu đồng), hướng thẳng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe điện rộng rãi, dễ tiếp cận.

VinFast VF MPV 7 lần đầu mở bán tại Indonesia, hướng đến gia đình trẻ đô thị. Ảnh: VinFast

VF MPV 7 sở hữu kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, trục cơ sở 2.840 mm – những con số đủ để đảm bảo không gian 3 hàng ghế thoải mái cho 7 người lớn. Thiết kế ngoại thất đi theo phong cách hiện đại đặc trưng của VinFast với dải đèn LED ban ngày hình chữ V kéo dài, mặt ca-lăng kín đặc trưng của xe điện và bộ mâm hợp kim 19 inch tạo điểm nhấn thể thao, khác biệt so với các MPV truyền thống vốn thiên về sự trung tính.

Bên trong khoang cabin, mẫu MPV điện này được bố trí theo hướng tối giản nhưng thực dụng. Màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng D-cut bọc da cùng cần số điện tử dạng núm xoay/cột lái giúp giải phóng không gian khu vực điều khiển. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM2.5 và cửa gió cho cả ba hàng ghế là trang bị đáng chú ý với một mẫu xe hướng đến gia đình. Khi gập hàng ghế sau, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên khoảng 1.240 lít, đủ cho những chuyến đi xa.

Cung cấp sức mạnh cho VF MPV 7 là mô-tơ điện công suất 150 kW (tương đương khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Bộ pin dung lượng 60,2 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút, thông số đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn di chuyển liên tỉnh.

Sạc nhanh 10–70% trong khoảng 30 phút, phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ảnh: VinFast

Tại Indonesia, VinFast áp dụng hai phương án kinh doanh: mua xe kèm pin với giá khoảng 420 triệu Rupiah hoặc mua xe theo hình thức thuê pin với giá từ 345 triệu Rupiah. Mô hình thuê pin giúp hạ thấp chi phí ban đầu, đổi lại khách hàng sẽ trả phí hàng tháng tùy theo quãng đường sử dụng. Hãng cũng tung ra các ưu đãi cho nhóm khách hàng đầu tiên như miễn phí sạc tại hệ thống trạm đối tác và quà tặng phụ kiện.

Việc mở bán VF MPV 7 cho thấy tham vọng rõ ràng của VinFast trong việc chen chân vào phân khúc MPV 7 chỗ – vốn là “mảnh đất vàng” tại Indonesia và nhiều thị trường Đông Nam Á. Trong bối cảnh xe điện đang dần phổ biến, một mẫu MPV rộng rãi, giá dễ tiếp cận và có chiến lược pin linh hoạt như VF MPV 7 hứa hẹn sẽ tạo ra sức ép đáng kể lên các mẫu MPV động cơ đốt trong truyền thống.



