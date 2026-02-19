Những mẫu iPhone cũ đáng mua theo từng phân khúc giá

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max 3 sở hữu thiết kế khung viền titan.

Trong phân khúc smartphone cao cấp, iPhone 16 Pro Max cũ với giá bán từ 25 triệu đồng là lựa chọn hàng đầu. Đây là mẫu flagship sở hữu thiết kế khung viền titan của Apple, mang lại cảm giác cứng cáp và cao cấp.

Màn hình OLED 6.9 inch với tần số quét 120Hz cho trải nghiệm hiển thị mượt mà, trong khi hệ thống camera được nâng cấp với cảm biến chính 48MP và camera tele 5x, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và sáng tạo nội dung.

Với chip A18 Pro và viên pin dung lượng lớn, iPhone 16 Pro Max cũ vẫn có thể xử lý các tác vụ nặng trong nhiều năm tới.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là lựa chọn hấp dẫn với thiết kế titan cao cấp.

iPhone 15 Pro Max cũ có giá bán từ 20 đến 25 triệu đồng. Dù không sở hữu nhiều nâng cấp so với thế hệ kế nhiệm, iPhone 15 Pro Max vẫn là lựa chọn hấp dẫn với thiết kế titan cao cấp và cảm giác cầm nắm gọn gàng.

Màn hình OLED 6.7 inch mang lại chất lượng hiển thị xuất sắc, cùng với hệ thống camera ba ống kính, trong đó camera chính 48MP và camera tele tiềm vọng 5x cho chất lượng ảnh ổn định. Chip A17 Pro mạnh mẽ giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và công việc.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max có thiết kế sang trọng với khung thép không gỉ.

Với ngân sách dưới 20 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ là một trong những lựa chọn nổi bật. Dù đã ra mắt vài năm, mẫu máy này vẫn giữ được vị thế nhờ thiết kế sang trọng với khung thép không gỉ và màn hình lớn.

Màn hình OLED 6.7 inch hiển thị sắc nét, camera chính 48MP cho chất lượng ảnh chi tiết, và chip A16 Bionic đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ phổ biến.

iPhone 15

iPhone 15 là lựa chọn cho những ai ưu tiên sự nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Ở mức giá dưới 15 triệu đồng, iPhone 15 cũ là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên sự nhỏ gọn và dễ sử dụng. Dù không có cụm camera ba ống kính, camera chính 48MP vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video.

Với chip A16 Bionic và thời lượng pin ổn định, iPhone 15 cũ là lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn một chiếc điện thoại thiết kế hiện đại nhưng không cần các tính năng chuyên sâu của dòng Pro.