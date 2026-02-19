Giá bạc đảo chiều tăng mạnh ngày mùng 3 Tết

Giá bạc thế giới trong phiên giao dịch ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán) đã quay đầu tăng trở lại, tiếp tục nối dài đà phục hồi từ phiên trước, bất chấp việc đồng USD mạnh lên nhờ các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ và lập trường chính sách tiền tệ vẫn mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo ghi nhận, giá bạc giao ngay chạm mốc 79 USD/ounce, tăng khoảng 1,83% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy thị trường kim loại quý đang lấy lại nhịp đi lên, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần ổn định sau những biến động mạnh thời gian gần đây.

Động lực chính tác động đến giá bạc đến từ biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed vừa được công bố. Tài liệu này cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các nhà hoạch định chính sách. Một số thành viên cho rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ phù hợp nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt theo đúng quỹ đạo, trong khi nhóm còn lại ủng hộ việc duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn và thậm chí không loại trừ khả năng thắt chặt bổ sung nếu áp lực giá cả kéo dài.

Trước những tín hiệu trái chiều này, giới giao dịch đã giảm nhẹ kỳ vọng về tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026. Tuy vậy, thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trước khi năm nay khép lại. Sự điều chỉnh kỳ vọng này phần nào gây sức ép lên kim loại quý, song chưa đủ để đảo chiều xu hướng phục hồi của bạc.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, bạc và các kim loại quý khác còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ bất ổn địa chính trị. Mỹ đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng với Iran. Cùng lúc, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đã kết thúc mà không đạt được bước tiến đáng kể, khiến rủi ro địa chính trị toàn cầu tiếp tục ở mức cao.

Trong môi trường đó, bạc vẫn được xem là tài sản trú ẩn thay thế, đặc biệt khi kim loại này đồng thời mang tính chất công nghiệp, hưởng lợi từ triển vọng chuyển dịch năng lượng và nhu cầu công nghệ dài hạn.

Dù xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về phục hồi, thị trường bạc những phiên gần đây liên tục chứng kiến các nhịp rung lắc mạnh, phản ánh trạng thái giằng co giữa lực mua kỳ vọng xu hướng tăng và áp lực chốt lời sau đợt biến động lớn trước đó.

Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, diễn biến hiện tại cho thấy dòng tiền đang bước vào giai đoạn “tái định vị”. Thị trường, theo ông, đang tìm kiếm một mặt bằng giá cân bằng mới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong trung hạn.

“Biến động hiện nay không phải dấu hiệu đảo chiều, mà là quá trình thị trường hấp thụ thông tin và điều chỉnh vị thế sau cú sốc lớn vừa qua,” ông Hyerczyk nhận định.

Ở góc nhìn dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng của bạc vẫn nghiêng về xu hướng tích cực, với điều kiện giá giữ vững được vùng hiện tại và hình thành nền tích lũy đủ chắc chắn. Trong bối cảnh lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, căng thẳng địa chính trị kéo dài và nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng, bạc vẫn có nền tảng hỗ trợ quan trọng.

Với giới đầu tư, câu hỏi lúc này không còn là bạc “có tăng hay không”, mà là thị trường cần bao lâu để lấy lại xung lực sau những biến động mạnh vừa qua, trước khi bước vào một nhịp tăng bền vững hơn.