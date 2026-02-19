Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, điểm danh loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đón tin vui

19-02-2026 - 06:01 AM | Thị trường

Một công ty xuất khẩu gạo chứng kiến lợi nhuận tăng đến 561%.

Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn báo tin vui - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025 Việt Nam xuất khẩu 8,06 triệu tấn gạo trị giá 4,1 tỷ USD, giảm lần lượt 10,8% và 27,6% so với năm 2024. Sự suy giảm này chủ yếu do giá gạo thế giới giảm mạnh sau khi Ấn Độ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu và nhu cầu yếu hơn tại các thị trường lớn, đặc biệt là Philippines.

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 38 – 42% kim ngạch. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh do nước này điều chỉnh chính sách nhập khẩu và gia tăng tự chủ nguồn cung. Ngược lại, các thị trường châu Phi như Ghana, Bờ Biển Ngà ghi nhận mức tăng trưởng cao, song quy mô còn khiêm tốn, chưa đủ bù đắp sự sụt giảm từ các thị trường truyền thống.

Đáng chú ý, dù vẫn giữ vững vị trí quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, nhưng việc giá xuất khẩu giảm sâu đã khiến ngành lúa gạo Việt Nam thất thu khoảng 1,5 tỷ USD so với năm trước.

Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn báo tin vui - Ảnh 2.

Doanh thu của 11 doanh nghiệp gạo trên sàn năm 2025 đạt gần 37,081 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2024. Trái ngược với xu hướng này, lãi ròng toàn nhóm lại đảo chiều sang trạng thái dương, đạt gần 186 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 38 tỷ đồng của năm trước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, thành viên của PAN Group - Vinaseed (NSC) tiếp tục giữ vai trò trụ cột lợi nhuận. Năm 2025, NSC lãi ròng gần 230 tỷ đồng, tăng 5% dù doanh thu giảm 6% xuống dưới 2,300 tỷ đồng. Trong năm 2025, doanh nghiệp vẫn xác lập mức lãi cao thứ 2 trong lịch sử và duy trì năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận vượt 200 tỷ đồng.

Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 (VSF) nổi bật với lợi nhuận đạt 28.5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 561%,, dẫn đầu toàn ngành về tốc độ cải thiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VSF có lãi và là mức cao nhất trong hơn 1 thập niên.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Afiex (AFX) ghi nhận doanh thu đạt 2,814 tỷ đồng, tăng 37%, lãi ròng 47.3 tỷ đồng, tăng 69% và vượt xa kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang Kigimex (KGM) và Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) đạt lợi nhuận cao nhất trong 5 năm. KGM tăng lãi 177% lên 14,5 tỷ đồng dù doanh thu giảm gần 30%, trong khi KTC đạt gần 36 tỷ đồng, vượt 82% kế hoạch. Cả hai doanh nghiệp đều đảo chiều tích cực trong quý 4/2025 sau khi cùng kỳ thua lỗ.

Công ty Cp Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm MCF chứng kiến ợi nhuận tăng 6% lên 10,3 tỷ đồng, doanh thu gần 531 tỷ đồng, mức cao nhất trong 5 năm.

Trên thị trường thế giới, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã tăng 19,4% trong năm 2025, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử trong khi lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan ước tính đạt từ 7,88 - 8 triệu tấn, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn, nhờ nhu cầu mạnh mẽ vào cuối năm.

Philippines chính thức quay lại thị trường gạo quốc tế vào ngày 1/1 sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng. Năm ngoái, Philippines nhập khẩu gần 3,37 triệu tấn gạo, giảm khoảng 30% so với 4,8 triệu tấn của năm 2024 do ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Đây cũng là mức thấp nhất trong bốn năm qua. Trong đó, Việt Nam vẫn là nguồn cung chính, chiếm hơn 80% thị phần.

Năm 2026, ngành gạo đặt mục tiêu xuất khẩu 7.73 triệu tấn, trong đó gạo chất lượng cao chiếm khoảng 75%. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thương mại gạo toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục 62.8 triệu tấn, mở ra dư địa tăng trưởng mới. Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, với các thị trường trọng điểm là Philippines, Trung Quốc và châu Phi.

Theo dõi quãng đường liên tục, Mỹ chặt bắt trong đêm tàu chở dầu mang cờ Panama nhưng chở 1,9 triệu thùng dầu từ Venezuela

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

