Campuchia xuất hơn 1 triệu tấn, thu 1,5 tỷ USD từ món hàng quen thuộc ngày Tết: Việt Nam là 'đích đến' số 1

Tờ Phnom Penh Post trích dẫn dữ liệu chưa chính thức của Campuchia cho thấy, vào năm 2025, nước này đã thu được hơn 1,5 tỷ USD từ xuất khẩu hạt điều thô sang thị trường quốc tế, chủ yếu là Việt Nam.

Để thúc đẩy sản xuất hạt điều tại Campuchia, Hiệp hội Điều Campuchia (CAC) vào ngày 10/2 đã tiếp đoàn đại biểu của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tại trụ sở chính của CAC ở tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Cuộc gặp nhằm một lần nữa khẳng định quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ trong việc phát triển thương mại hạt điều thô giữa hai nước.

Chủ tịch Hiệp hội Điều Campuchia Silot Uon (thứ hai từ phải sang) giới thiệu về quy trình sản xuất hạt điều Campuchia cho đoàn đại biểu của Hiệp hội Điều Việt Nam. Ảnh: Phnom Penh Post

Chủ tịch CAC Silot Uon đánh giá cao sự tăng trưởng ổn định trong thương mại hạt điều thô giữa hai nước, lưu ý rằng xuất khẩu đã tăng lên hàng năm.

Mặc dù triển vọng tích cực, ông Silot vẫn bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với sản lượng điều vào năm 2026. Tuy nhiên, ông dự báo vụ thu hoạch sắp tới của Campuchia sẽ dao động từ 800.000 đến 1 triệu tấn và đảm bảo với đoàn đại biểu Vinacas rằng sẽ có đủ nguồn cung cho ngành công nghiệp chế biến điều của Việt Nam.

“Vinacas không cần lo lắng về nguồn cung hạt điều thô từ Campuchia”, ông Silot nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Vinacas Bạch Khánh Nhựt đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa CAC và Vinacas kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ (MoU) năm 2023, có hiệu lực đến năm 2025. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác này đã giúp thúc đẩy thương mại cùng có lợi.

“Campuchia là một đối tác đáng tin cậy, có khả năng cung cấp hạt điều thô chất lượng cao để hỗ trợ ngành chế biến của Việt Nam”, ông Nhựt khẳng định.

Theo CAC, ngành công nghiệp chế biến điều của Việt Nam cần hơn 3 triệu tấn hạt điều nguyên liệu mỗi năm, trong đó Campuchia cung cấp khoảng 1/3 (tương đương 1 triệu tấn) nhu cầu đó.

Phó Chủ tịch CAC Suy Kokthean cho biết CAC cam kết kết nối các nhà sản xuất đáng tin cậy của Campuchia với các công ty Việt Nam để đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định.

Sau cuộc họp, đoàn đại biểu Vinacas đã đến thăm các trang trại điều tại các tỉnh Kampong Thom, Kampong Cham và Kratie của Campuchia để khảo sát quy trình sản xuất và gặp gỡ nông dân địa phương.

Theo Phnom Penh Post, chuyến thăm này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Vinacas thực hiện các chuyến tham quan khảo sát tại Campuchia nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho các nhà máy chế biến của Việt Nam.

Số liệu của CAC cho thấy, vào năm 2025, Campuchia sản xuất 1.020.757 tấn hạt điều thô, trong đó 1.000.757 tấn được xuất khẩu sang Việt Nam, thu về 1,5 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2024.

Trước đó, Chủ tịch CAC Silot từng nói với Phnom Penh Post rằng, tính đến đầu năm 2025, Campuchia có 52 doanh nghiệp chế biến hạt điều, bao gồm 6 nhà máy quy mô vừa với sản lượng hàng năm từ 7.000 đến 140.000 tấn. 48 doanh nghiệp còn lại là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc sở hữu gia đình, không hoạt động quanh năm.

Theo tài liệu có tiêu đề “Diện tích trồng điều ở Campuchia năm 2024”, Campuchia có tổng cộng 580.117 ha đất trồng điều, với tiềm năng sản xuất khoảng 816.459 tấn/năm. Điều này có nghĩa là vương quốc này nằm trong nhóm 3 quốc gia sản xuất điều lớn nhất thế giới.

Báo Đồng Nai đưa tin, theo các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - địa phương có diện tích trồng điều lớn, xếp hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu hạt điều của nước ta, vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hạt điều chế biến và các sản phẩm bánh, kẹo làm từ hạt điều tăng mạnh. Đáng chú ý, các dòng sản phẩm điều được chế biến thủ công công phu, bảo đảm hương vị thơm ngon nên có giá cao hơn mặt bằng chung. Dù vậy, những mặt hàng như hạt điều rang củi thủ công, hạt điều tím than rang củi hay hạt điều rang củi tẩm gia vị... vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn để đưa vào giỏ quà Tết.

Theo Phnom Penh Post, Báo Đồng Nai