Tổng thống Mỹ vừa phàn nàn, Nhật Bản lập tức xem xét nhập khẩu xe Toyota từ Mỹ về để bán

18-02-2026 - 17:14 PM | Thị trường

Toyota và các hãng xe nội địa được Chính phủ tạo điều kiện nhập khẩu ngược ô tô sản xuất tại Mỹ về nước, qua đó xóa bỏ rào cản thương mại và tăng lợi nhuận.

Tổng thống Mỹ vừa phàn nàn, Nhật Bản lập tức xem xét nhập khẩu xe Toyota từ Mỹ về để bán - Ảnh 1.

Theo hãng tin Nikkei Asia, Nhật Bản thông báo sẽ thiết lập một hệ thống kiểm tra an toàn theo hướng đơn giản hóa cho các dòng xe hơi Toyota, Honda, Nissan,...sản xuất tại Mỹ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, động thái này của đất nước mặt trời mọc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Toyota Motor và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác dễ dàng đưa những dòng xe sản xuất tại Mỹ về bán ngược lại tại thị trường nội địa.

Bộ Đất đai và Giao thông Nhật Bản sẽ bãi bỏ các bước kiểm tra bổ sung rườm rà như trước đây. Thay vào đó, hệ thống mới sẽ chấp nhận các chứng chỉ an toàn của Mỹ chỉ qua việc xem xét giấy tờ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tổng thống Mỹ vừa phàn nàn, Nhật Bản lập tức xem xét nhập khẩu xe Toyota từ Mỹ về để bán - Ảnh 2.

Thay vì sản xuất trong nước, Toyota Highlander sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Nikkei Asia cũng thông tin thêm, Toyota đang xem xét nhập khẩu các mẫu xe sedan Camry, xe bán tải Tundra và xe thể thao đa dụng Highlander từ Mỹ vào Nhật Bản - đây vốn là những dòng xe đang vắng bóng tại thị trường này. Dù kế hoạch nhập khẩu đã rõ ràng, nhưng các chi tiết về mức giá và hệ thống đại lý bán lẻ vẫn đang được cân nhắc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích các quy định an toàn khắt khe của Nhật Bản là "rào cản phi thuế quan" khiến ô tô Mỹ khó tiếp cận khách hàng.

Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nhập khẩu ngược này và kế hoạch này thậm chí đã được nhắc tới trong một tài liệu của Nhà Trắng vào tháng 10/2025.

Không chỉ có Toyota, các nhà sản xuất ô tô lớn khác của Nhật Bản cũng đang nắm bắt cơ hội này. Honda đang tính đến việc nhập khẩu các mẫu xe bán tải Ridgeline và SUV Pilot, trong khi Nissan cũng có kế hoạch tương tự với dòng Murano và Pathfinder.

Việc đơn giản hóa quy trình chứng nhận an toàn không chỉ giúp các hãng xe đa dạng hóa sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới tại Nhật Bản cho các dòng xe có giá trị cao, từ đó giúp họ gia tăng lợi nhuận đáng kể.

BYD ra mắt xe điện phục vụ thị trường gọi xe, một lần sạc đi 605 km

Đức Minh

