Nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc đang trên đà thiết lập mức cao kỷ lục trong tháng Hai, trong bối cảnh Ấn Độ giảm mua và thị trường xuất hiện mức chiết khấu sâu đối với dầu Nga.

Theo dữ liệu từ các hãng theo dõi dòng chảy năng lượng Vortexa và Kpler được Reuters trích dẫn, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu khoảng 2,07–2,08 triệu thùng/ngày (bpd) dầu Nga trong tháng này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt đáng kể so với ước tính khoảng 1,7 triệu bpd trong tháng Giêng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ – một trong những khách hàng lớn của dầu Nga kể từ năm 2022 – đang thu hẹp hoạt động mua dầu giao ngay từ Nga. Động thái này được cho là nhằm xoa dịu áp lực từ phía Mỹ, khi Washington gia tăng yêu cầu New Delhi cắt giảm, thậm chí tiến tới ngừng nhập khẩu dầu thô Nga.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào những tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft và Lukoil đã góp phần đẩy mức chiết khấu của dầu Nga lên mức cao nhất trong nhiều năm. Theo Reuters, dầu thô Urals – loại dầu chủ lực của Nga đang được chào bán thấp hơn từ 9–11 USD/thùng so với giá dầu Brent chuẩn của ICE đối với các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2 sang Trung Quốc.

Mức chiết khấu này tiếp tục được nới rộng sau khi Mỹ và Ấn Độ đạt được một thỏa thuận thương mại, trong đó việc giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ gắn với điều kiện New Delhi cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Trong khi các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ tạm ngừng hoặc hạn chế giao dịch với dầu Nga, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng nguồn cung giá rẻ.

Đáng chú ý, nhóm nhà máy lọc dầu độc lập tại tỉnh Sơn Đông – thường được gọi là “ấm trà” – tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ nguồn dầu bị trừng phạt. Trong những năm gần đây, các đơn vị này không ngần ngại tiếp nhận các lô hàng từ Nga, Iran hay Venezuela khi điều kiện giá cả thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung dầu Venezuela hiện được kiểm soát chặt chẽ hơn dưới cơ chế giám sát của Mỹ và thông qua các nhà giao dịch quốc tế lớn như Vitol và Trafigura. Điều này khiến mức chiết khấu của dầu Venezuela so với Brent thu hẹp, trong khi dầu Nga lại được nới rộng chiết khấu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.

Diễn biến trái chiều giữa Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt trong dòng chảy thương mại dầu thô toàn cầu. Khi một thị trường lớn tạm thời thu hẹp nhu cầu vì yếu tố chính sách và ngoại giao, thị trường khác sẵn sàng gia tăng nhập khẩu để tận dụng cơ hội giá, qua đó tái định hình cán cân tiêu thụ dầu Nga trong ngắn hạn.