Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin vui chưa từng có nhờ láng giềng Việt Nam

18-02-2026 - 13:50 PM | Thị trường

Trung Quốc mang tin vui đến với Nga trong tháng 2.

Ảnh minh họa

Nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc đang trên đà thiết lập mức cao kỷ lục trong tháng Hai, trong bối cảnh Ấn Độ giảm mua và thị trường xuất hiện mức chiết khấu sâu đối với dầu Nga.

Theo dữ liệu từ các hãng theo dõi dòng chảy năng lượng Vortexa và Kpler được Reuters trích dẫn, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu khoảng 2,07–2,08 triệu thùng/ngày (bpd) dầu Nga trong tháng này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt đáng kể so với ước tính khoảng 1,7 triệu bpd trong tháng Giêng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ – một trong những khách hàng lớn của dầu Nga kể từ năm 2022 – đang thu hẹp hoạt động mua dầu giao ngay từ Nga. Động thái này được cho là nhằm xoa dịu áp lực từ phía Mỹ, khi Washington gia tăng yêu cầu New Delhi cắt giảm, thậm chí tiến tới ngừng nhập khẩu dầu thô Nga.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào những tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft và Lukoil đã góp phần đẩy mức chiết khấu của dầu Nga lên mức cao nhất trong nhiều năm. Theo Reuters, dầu thô Urals – loại dầu chủ lực của Nga đang được chào bán thấp hơn từ 9–11 USD/thùng so với giá dầu Brent chuẩn của ICE đối với các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2 sang Trung Quốc.

Mức chiết khấu này tiếp tục được nới rộng sau khi Mỹ và Ấn Độ đạt được một thỏa thuận thương mại, trong đó việc giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ gắn với điều kiện New Delhi cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Trong khi các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ tạm ngừng hoặc hạn chế giao dịch với dầu Nga, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng nguồn cung giá rẻ.

Đáng chú ý, nhóm nhà máy lọc dầu độc lập tại tỉnh Sơn Đông – thường được gọi là “ấm trà” – tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ nguồn dầu bị trừng phạt. Trong những năm gần đây, các đơn vị này không ngần ngại tiếp nhận các lô hàng từ Nga, Iran hay Venezuela khi điều kiện giá cả thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung dầu Venezuela hiện được kiểm soát chặt chẽ hơn dưới cơ chế giám sát của Mỹ và thông qua các nhà giao dịch quốc tế lớn như Vitol và Trafigura. Điều này khiến mức chiết khấu của dầu Venezuela so với Brent thu hẹp, trong khi dầu Nga lại được nới rộng chiết khấu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.

Diễn biến trái chiều giữa Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt trong dòng chảy thương mại dầu thô toàn cầu. Khi một thị trường lớn tạm thời thu hẹp nhu cầu vì yếu tố chính sách và ngoại giao, thị trường khác sẵn sàng gia tăng nhập khẩu để tận dụng cơ hội giá, qua đó tái định hình cán cân tiêu thụ dầu Nga trong ngắn hạn.

Khoan 2.200m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt quy mô lớn: Trữ lượng 1,4 tỷ thùng dầu

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa xuất khẩu hơn 1.000 tấn hoa từ cây ‘bạc tỷ’: Thu về hơn 4 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Việt Nam vừa xuất khẩu hơn 1.000 tấn hoa từ cây ‘bạc tỷ’: Thu về hơn 4 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất? Nổi bật

4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay Nổi bật

BYD ra mắt xe điện phục vụ thị trường gọi xe, một lần sạc đi 605 km

BYD ra mắt xe điện phục vụ thị trường gọi xe, một lần sạc đi 605 km

13:29 , 18/02/2026
Xe Hydro mất 80% doanh số tại Nhật Bản, khách hàng mua xong đắp chiếu, canh bạc tỷ USD liệu có thành ‘bom xịt’?

Xe Hydro mất 80% doanh số tại Nhật Bản, khách hàng mua xong đắp chiếu, canh bạc tỷ USD liệu có thành ‘bom xịt’?

13:28 , 18/02/2026
Suzuki Vitara bản điện chốt giá quy đổi ‘siêu rẻ’ chỉ 315 triệu đồng nhờ một chiêu gần giống VinFast từng làm

Suzuki Vitara bản điện chốt giá quy đổi ‘siêu rẻ’ chỉ 315 triệu đồng nhờ một chiêu gần giống VinFast từng làm

11:00 , 18/02/2026
Toyota Urban Cruiser Hyryder lộ bản 7 chỗ mới: Dài hơn, cụm đèn tinh chỉnh lại, có thể cạnh tranh Destinator

Toyota Urban Cruiser Hyryder lộ bản 7 chỗ mới: Dài hơn, cụm đèn tinh chỉnh lại, có thể cạnh tranh Destinator

10:29 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên