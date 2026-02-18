Nóng: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 131 sản phẩm mỹ phẩm

Theo công văn, căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Thông tư số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm; đồng thời căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SYT ngày 20/01/2026 của Sở Y tế TP Hà Nội, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 131 sản phẩm do Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất.

Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam có địa chỉ sản xuất tại thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (nay là xã Phú Cát), TP Hà Nội. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm những sản phẩm do công ty này sản xuất, đứng tên hoặc ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân đứng tên công bố và phân phối tại Việt Nam.

Lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi được nêu là các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP (không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 131 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Các tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được nêu tại phụ lục của công văn phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/3/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương, gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Khánh Hòa giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/3/2026.

