Bãi giữ xe tại trung tâm TPHCM có tăng giá dịp Tết?

18-02-2026 - 20:17 PM | Thị trường

Các bãi giữ xe gần khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) có giá dao động từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/lượt

Theo ghi nhận, ngày 18-2 (nhằm mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), lượng người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt là Đường hoa Nguyễn Huệ vô cùng đông đảo.

Người dân tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng 2 Tết

Chính vì vậy nhu cầu gửi xe xung quanh khu vực này cũng gia tăng. Các bãi giữ xe tấp nập người ra vào. Hầu hết các bãi giữ xe do người dân lập ra để phục vụ nhu cầu của khách tham quan.

Qua ghi nhận cho thấy giá giữ xe tại các bãi có sự tăng nhẹ so với các ngày thường với giá cả dao động từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/lượt. Ngày thường, các bãi xe này có giá một lượt gửi cao nhất là 10.000 đồng/lượt.

Bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu, đường Tôn Thất Tùng, đường Huỳnh Thúc Kháng (từ trên xuống, từ trái sang) phục vụ nhu cầu người dân

Do các bãi xe dọc trên các đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thiệp nằm ở vị trí sát Đường hoa Nguyễn Huệ nên đa số có giá 20.000 đồng/lượt, cao hơn ở nhiều nơi khác. Nơi giữ xe có giá cao nhất theo ghi nhận là 30.000 đồng/lượt.

Các bãi xe nằm ở vị trí xa hơn như bãi xe trước Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (góc đường Pasteur) hay bãi xe trên đường Pasteur (bên cạnh Saigon Centre) có giá "dễ thở" hơn, dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt.

Bạn Phương Nghi (23 tuổi) cùng gia đình du xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ, cho biết nhà bạn gửi xe cách Đường hoa khoảng 5 phút đi bộ, với giá 10.000 đồng/lượt.

"Mình thấy giá cả gửi xe năm nay có phần hợp lý hơn so với các năm trước, không lo lắng phải mất khoản chi phí quá lớn để gửi xe khi đi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ" - Nghi chia sẻ.

Rau xanh chợ lẻ nhích giá Mùng 2 Tết

Theo Hà Nguyễn

Người lao động

