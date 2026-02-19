Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết
Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.
19-02-2026
16-02-2026
15-02-2026
Ghi nhận sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết), khu vực chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm) đã tấp nập từ sớm. Tại nơi được mệnh danh là 'chợ nhà giàu' của Hà Nội, các gian hàng đã bày bán đủ đầy lễ vật, phục vụ người dân sắm sửa cho lễ hóa vàng tiễn gia tiên.
Các quầy thực phẩm chế biến sẵn luôn đắt hàng, người dân Hà thành tin tưởng tìm đến đây để chọn những món ngon chuẩn vị, vừa tiện lợi lại giúp mâm cỗ hóa vàng thêm phần sang trọng, tươm tất.
Các món ăn 'giữ hồn' Tết như canh bóng, cá kho, thịt đông... được chế biến sẵn, nóng hổi và bắt mắt.
Mặc dù là ngày Tết, giá gà lễ ngậm hoa hồng vẫn giữ mức ổn định từ 400 đến 600 nghìn đồng. Với người dân khu phố cổ, một con gà luộc khéo, ngậm bông hồng đỏ thắm là phần không thể thiếu để mâm cỗ hóa vàng
Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền ngay tại chợ.
Thực đơn phong phú cho mâm cỗ hóa vàng: Từ chim quay, giò lụa đến các món chiên... tất cả đều được chế biến nóng hổi, sẵn sàng theo chân người dân về dâng cúng gia tiên.
Bên cạnh đồ mặn, các hàng hoa quả cũng tấp nập người mua. Ai cũng muốn chọn những trái tươi ngon nhất để thay mới, sửa soạn lại bàn thờ cho lễ tạ thêm phần trang nghiêm, tươi mới.
Tại các quầy rau xanh, dù nguồn cung dồi dào và chất lượng tươi ngon, không khí mua bán lại khá cầm chừng. Tiểu thương cho biết lượng khách năm nay không đông đúc như các Tết trước.
Không quá tập trung vào đồ lễ sang trọng như Hàng Bè, chợ Hôm và khu Khâm Thiên lại sôi động ở các sạp rau. Người dân ưu tiên thực phẩm thanh đạm để cải thiện bữa ăn, xua đi cảm giác ngán ngẩm sau những ngày Tết nhiều đạm.
Lễ hóa vàng không chỉ là nghi thức tiễn đưa ông bà, mà còn là dịp để các gia đình quây quần, thụ lộc, sẵn sàng tâm thế và năng lượng cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Theo Trọng Quân
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/cho-ha-noi-nhon-nhip-ngay-le-hoa-vang-mung-3-tet-post1821746.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM