Xếp hàng mua gà luộc, vịt quay cúng ‘hóa vàng’ mùng 3 Tết

Bà Thu (ngụ phường Vườn Lài) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây mua gà luộc cúng tiễn ông bà ngày mùng 3 Tết nên biết quán rất đông. Do đó, tôi đã đặt trước 3 ngày, thanh toán tiền trước. Sau khi hẹn ngày, tôi chỉ cần đem theo giấy hẹn đến lấy để hàng cho kịp giờ cúng trưa . So với ngày thường, giá có tăng một chút”.