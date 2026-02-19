Xếp hàng mua gà luộc, vịt quay cúng ‘hóa vàng’ mùng 3 Tết
Sáng mùng 3 Tết, không khí mua sắm lễ vật trên nhiều tuyến đường ở TPHCM trở nên nhộn nhịp, nhiều gia đình chọn gà luộc, vịt quay về làm lễ hóa vàng - nghi thức tiễn ông bà sau những ngày sum họp đầu năm. Các điểm bán hoạt động liên tục, nhân viên tất bật đóng gói, giao hàng để kịp giờ cúng trưa.
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tại quán gà luộc trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM), cả trăm người xếp hàng chờ mua gà cúng tiễn ông bà.
Một bộ gà luộc đầy đủ có giá 350.000 đồng, gồm một con gà luộc sẵn đã chéo cánh, lòng gà, một tô cháo kèm gỏi rau… Giá này không tăng so với Tết năm ngoái nhưng nhỉnh hơn ngày thường khoảng 20.000 – 30.000 đồng.
Nhiều khách hàng lâu năm cũng chọn cách đặt sớm để tránh chen chúc. Tuy nhiên, do lượng đặt trước cũng rất đông nên khách cũng phải xếp hàng.
Bà Thu (ngụ phường Vườn Lài) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây mua gà luộc cúng tiễn ông bà ngày mùng 3 Tết nên biết quán rất đông. Do đó, tôi đã đặt trước 3 ngày, thanh toán tiền trước. Sau khi hẹn ngày, tôi chỉ cần đem theo giấy hẹn đến lấy để hàng cho kịp giờ cúng trưa . So với ngày thường, giá có tăng một chút”.
Khách hàng thở phào sau khi mua được gà luộc, đa số mua hai con.
Nhiều người đặt shipper nhận hàng hộ. Một shipper cho biết, từ 5 giờ sáng, ông đã đến đây nhận gà thay khách và các đơn hàng nhờ nhận gà luộc tại cửa hàng này "nổ" liên tục. "Tôi phải chờ khoảng 15 phút mới đến lượt. Tôi nhận được rất nhiều đơn hàng đặt mua gà cúng trong sáng nay" - một shipper chia sẻ.
Lượng khách xếp hàng càng lúc càng đông, ai cũng tranh thủ để mua được gà cho kịp bày mâm cúng trước giờ trưa.
Trong khi đó, cửa hàng vịt quay trên đường Phan Văn Trị (phường An Đông) cũng đông kín khách đến xếp hàng.
Theo tập tục, lễ hóa vàng là mâm cúng tạ năm mới, trong đó gà luộc, vịt quay gần như không thể thiếu vì mang ý nghĩa trang trọng, đủ đầy. Do đó các cửa hàng đều chuẩn bị số lượng lớn vịt quay, gà luộc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Theo các chủ quán, mỗi dịp này, quán có thể phục vụ gần 1.000 con gà, vịt trong buổi sáng. Khách chủ yếu cần giao hàng đúng giờ.
Sau khi thanh toán, khách được phát số và chờ đến lượt nhận vịt quay hoặc gà luộc. Giá vịt quay trong ngày khoảng 350.000 đồng/con.
Cửa hàng còn bán bánh bao, xôi chè... để khách mua bày mâm cúng.
Theo khảo sát, giá gà, vịt cúng năm nay không biến động mạnh so với cùng kỳ, nguồn hàng dồi dào. Giới kinh doanh đánh giá thị trường này mang tính thời điểm nhưng ổn định nhiều năm, bởi nhu cầu gắn với phong tục truyền thống hơn là yếu tố giá cả.
Theo Phương Vy
Tiền phong
