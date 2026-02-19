Quốc gia có dân số bằng 1/10 Hà Nội thắng lớn

Một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ trật tự dầu mỏ mới ở Venezuela là nước láng giềng phía đông, Guyana. Quốc gia này đã trở thành nhà sản xuất dầu mỏ mới nhất trên thế giới nhờ những phát hiện dầu mỏ khổng lồ của ExxonMobil.

Kể từ khi Exxon lần đầu tiên tìm thấy dầu ở lô Stabroek ngoài khơi Guyana cách đây một thập kỷ, một trong những quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ với chưa đến 1 triệu dân đã trở thành một cường quốc kinh tế với tốc độ tăng trưởng hai chữ số kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thế kỷ với Venezuela là mối đe doạ lớn với quốc gia có sản lượng 900.000 thùng dầu thô mỗi ngày này.

Những tuyên bố chủ quyền của ông Maduro trước đây đối với khu vực Essequibo ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi Exxon phát hiện ra hàng tỷ thùng dầu ngoài khơi Guyana. Với việc ông Maduro hiện đã không còn nắm quyền (và rời khỏi đất nước), căng thẳng liên quan đến Essequibo đã giảm bớt.

Tranh chấp về khu vực này đang được Tòa án Công lý Quốc tế xem xét, và việc đưa ra phán quyết cuối cùng có thể mất nhiều năm.

Tuy nhiên, việc giảm bớt căng thẳng và sự tuân thủ của giới lãnh đạo Venezuela đối với Mỹ có thể đẩy nhanh quá trình dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng đối với khoảng 30% lô Stabroek.

“Một trong những yếu tố then chốt liên quan đến khu vực đó sẽ là phán quyết từ Tòa án Công lý Quốc tế, đó là quá trình mà Guyana đã trải qua với Venezuela để thống nhất về biên giới và giải quyết tranh chấp biên giới. Vì vậy, tôi nghĩ đó sẽ là một cột mốc quan trọng”, Giám đốc điều hành của Exxon, Darren Woods, cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào cuối tháng Giêng.

“Rõ ràng, với những diễn biến ở Venezuela, chúng ta sẽ thấy cơ hội”, vị giám đốc điều hành nói thêm. “Về lâu dài, chúng tôi sẽ xem xét thêm diện tích khai thác và xem cơ hội như thế nào. Chúng tôi khá lạc quan”, ông Woods nhận định.

Sau khi khởi động dự án thứ tư mang tên Yellowtail vào năm ngoái, liên doanh do Exxon dẫn đầu vận hành mỏ Stabroek của Guyana đã đạt sản lượng dầu 900.000 thùng/ngày (bpd).

Dự kiến công suất sản xuất từ 8 dự án sẽ đạt 1,7 triệu bpd vào năm 2030.

Các đối tác liên doanh tại Stabroek cho đến nay đã cam kết hơn 60 tỷ đô la Mỹ để phát triển 7 dự án được chính phủ phê duyệt tại mỏ Stabroek ngoài khơi Guyana. Ngoài 4 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án Uaru, Whiptail và Hammerhead dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2029. Dự án thứ 8, Longtail, hiện đang được xem xét bởi các cơ quan quản lý.

Tập đoàn dầu khí lớn khác của Mỹ, Chevron, hiện cũng tham gia vào câu chuyện dầu khí Guyana khi giành được cổ phần vào năm ngoái sau khi hoàn tất việc mua lại Hess Corporation, đối tác của Exxon trong mỏ Stabroek với 30% cổ phần.

Mỏ dầu ngoài khơi Guyana là một tài sản hoạt động hiệu quả hàng đầu với tiềm năng mang lại nhiều dầu hơn nữa và hàng tỷ đô la Mỹ cho các đối tác của dự án. Cả Chevron và Exxon đều sẽ hưởng lợi từ Stabroek ngay cả ở mức giá dầu tương đối thấp hơn, bởi vì mỏ Guyana được ước tính có giá dầu hòa vốn khoảng 30 đô la Mỹ/thùng.

Guyana cũng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm căng thẳng với nước láng giềng Venezuela, vì các nhà đầu tư có thể sẽ xem xét rủi ro đối với việc phát triển tài nguyên của Guyana thấp hơn so với trước đây.

Tại hội nghị, Tổng thống Guyana Irfaan Ali cho biết nước này có kế hoạch sử dụng nguồn dầu mỏ dồi dào để thúc đẩy phát triển năng lượng trong nước và khu vực. Guyana cũng đang lên kế hoạch khai thác khí đốt, sử dụng khí đốt đi kèm từ các dự án của Exxon để xây dựng các ngành công nghiệp trong nước, sản xuất, chế biến nông sản và có thể cả hóa dầu.