Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản vật biển của Việt Nam tạo "cơn sốt" tại Mỹ, đơn hàng áp đảo thị trường

19-02-2026 - 08:55 AM | Thị trường

Mỹ cũng là nước nhập khẩu sản phẩm này lớn nhất thế giới.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025, xuất khẩu ghẹ của việt Nam đạt gần 86 triệu USD, tăng gần 6% so với năm 2024. Nhu cầu cua/ghẹ trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong 2025, được hỗ trợ bởi xu hướng người tiêu dùng quan tâm nhóm thủy sản giá trị cao, trong khi nguồn cung chủ yếu đến từ khai thác nên dễ biến động, khác với tôm vốn dựa nhiều vào nuôi trồng.

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Mỹ nổi lên là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất, chiếm hơn 81% tổng kim ngạch ghẹ của Việt Nam, tăng 10% so với năm trước đó.

Hiện, Mỹ cũng là nước nhập khẩu ghẹ lớn nhất thế giới, đặc biệt là các sản phẩm ghẹ đông lạnh, với giá trị nhập khẩu khoảng gần 1,1 tỷ USD, bỏ xa các thị trường kế tiếp như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… Riêng với nhóm các sản phẩm ghẹ xanh, Mỹ đang là điểm đến quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu toàn cầu và nguồn cung chủ yếu đến từ các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, xuất khẩu ghẹ sang Mỹ năm qua đang gặp nhiều thách thức. Bởi lẽ, tháng 8/2025, Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đã công bố kết quả so sánh theo Đạo luật Bảo vệ Động vật biển có vú (MMPA) năm 2025 trên Công báo Liên bang. Theo đó, NOAA cho biết các quyết định "so sánh tương đương" có thể dẫn tới hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm từ các nghề cá/ngư cụ không đáp ứng yêu cầu bảo vệ động vật có vú biển.

Sản vật biển của Việt Nam tạo "cơn sốt" tại Mỹ, đơn hàng áp đảo thị trường- Ảnh 1.

Nếu Mỹ là trụ cột về quy mô, thì EU đang là điểm sáng về tốc độ. Năm 2025, xuất khẩu ghẹ sang EU đạt hơn 3 triệu USD, tăng 102%. Trong khối thị trường này, Pháp là nước nhập khẩu nhiều nhất với hơn 3 triệu USD, tăng 112%. Đây cũng là thị trường lớn đứng thứ 2 trong top thị trường ghẹ của Việt Nam, sau Mỹ.

Cùng với EU, khối CPTPP cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng gần 29%. Đây là dư địa quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản phẩm chế biến sâu/giá trị gia tăng, tận dụng ưu đãi thuế quan và xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu ghẹ sang Trung Quốc và HongKong (Trung Quốc) giảm mạnh 48%, chỉ đạt gần 3 triệu USD. Một số thị trường khác cũng giảm hoặc biến động (như Nhật Bản, Canada…). Điều này phản ánh sự cạnh tranh và thay đổi nhu cầu theo kênh tiêu thụ.

Theo đánh giá của VASEP, hiện tại, việc tuân thủ MMPA đang tạo ra nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp trong nước về thủ tục xuất khẩu, làm hạn chế hoạt động xuất khẩu không chỉ của riêng ngành ghẹ mà còn nhiều ngành xuất khẩu thủy sản khác của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tập trung quá lớn vào thị trường Mỹ, đang khiến cho hoạt động xuất khẩu ghẹ của Việt Nam dễ "chao đảo".

Đơn vị này dự báo, nếu yêu cầu liên quan MMPA được chính phủ Mỹ thắt chặt hoặc phát sinh gián đoạn thủ tục, xuất khẩu sang Mỹ có thể biến động, buộc doanh nghiệp phải "xoay trục" nhanh hơn sang EU/CPTPP và các thị trường khác. VASEP cũng nhận định xu hướng nhu cầu tiêu thụ cua ghẹ trên thị trường thế giới tăng trong năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026.

Theo Pha Lê

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, điểm danh loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đón tin vui

Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, điểm danh loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đón tin vui Nổi bật

Phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn chưa từng thấy tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn chưa từng thấy tại láng giềng Việt Nam Nổi bật

Đằng sau việc dừa gia nhập nhóm xuất khẩu tỷ USD

Đằng sau việc dừa gia nhập nhóm xuất khẩu tỷ USD

08:46 , 19/02/2026
Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

08:33 , 19/02/2026
Một loài cá của Việt Nam từng tạo "kỳ tích" ở Cuba, được Mỹ tăng mua 499%

Một loài cá của Việt Nam từng tạo "kỳ tích" ở Cuba, được Mỹ tăng mua 499%

08:16 , 19/02/2026
Lỗ 19,5 tỷ USD vì xe điện - hãng xe lớn nhất nước Mỹ vẫn quyết tất tay: Ra mắt 1 mẫu xe điện mới giá rẻ, chỉ từ 30.000 USD đối đầu xe Trung Quốc

Lỗ 19,5 tỷ USD vì xe điện - hãng xe lớn nhất nước Mỹ vẫn quyết tất tay: Ra mắt 1 mẫu xe điện mới giá rẻ, chỉ từ 30.000 USD đối đầu xe Trung Quốc

08:05 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên