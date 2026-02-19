Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa trở lại bình thường từ mùng 2 Tết. Cũng từ mùng 2, một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Các siêu thị AEON hoạt động xuyên Tết. Trong khi đó, chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN hoạt động trở lại vào mùng 4 Tết.