Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

19-02-2026 - 08:33 AM | Thị trường

Hôm nay (18/2, mùng 2 Tết), một số siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa trở lại, nguồn cung đa dạng thực phẩm tươi sống, rau xanh... Tuy nhiên, do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết nên nhu cầu đi chợ ngày đầu năm chưa cao.

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa trở lại bình thường từ mùng 2 Tết. Cũng từ mùng 2, một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Các siêu thị AEON hoạt động xuyên Tết. Trong khi đó, chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN hoạt động trở lại vào mùng 4 Tết.

Quầy rau đầy ắp hàng mới, đa dạng lựa chọn. Không xảy ra tình trạng khan hàng﻿, hay "sốt" giá.

Các loại rau gia vị cũng sẵn hàng trên kệ, được nhiều bà nội trợ tìm mua, trong lúc các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi chưa hoạt động trở lại

Hàng hoá liên tục được nhân viên siêu thị chuẩn bị, kiểm đếm và sắp xếp lên kệ.

Thực phẩm tươi sống, thịt, cá, gia cầm các loại đầy ắp trên kệ. Mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.

Nguồn cung hàng hóa﻿ được bảo đảm khi nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ lớn mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết.

Giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Do tình hình thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương nên lượng cung hàng hoá dồi dào.

Nhu cầu mua sắm﻿ của người dân trong các ngày đầu năm mới không cao, do phần lớn các hộ gia đình đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trước Tết.

Quầy thanh toán gần như không phải xếp hàng trong sáng mùng 2 Tết.

Sau Tết, quầy bánh kẹo vắng khách.

Lượng khách mua sắm còn hạn chế, siêu thị chỉ mở một số quầy thanh toán. Nhân viên làm việc theo ca, luân phiên nghỉ Tết.

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia xuất hơn 1 triệu tấn, thu 1,5 tỷ USD từ món hàng quen thuộc ngày Tết: Việt Nam là 'đích đến' số 1

Campuchia xuất hơn 1 triệu tấn, thu 1,5 tỷ USD từ món hàng quen thuộc ngày Tết: Việt Nam là 'đích đến' số 1 Nổi bật

Nga đón tin vui chưa từng có nhờ láng giềng Việt Nam

Nga đón tin vui chưa từng có nhờ láng giềng Việt Nam Nổi bật

Một loài cá của Việt Nam từng tạo "kỳ tích" ở Cuba, được Mỹ tăng mua 499%

Một loài cá của Việt Nam từng tạo "kỳ tích" ở Cuba, được Mỹ tăng mua 499%

08:16 , 19/02/2026
Phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn chưa từng thấy tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn chưa từng thấy tại láng giềng Việt Nam

08:10 , 19/02/2026
Lỗ 19,5 tỷ USD vì xe điện - hãng xe lớn nhất nước Mỹ vẫn quyết tất tay: Ra mắt 1 mẫu xe điện mới giá rẻ, chỉ từ 30.000 USD đối đầu xe Trung Quốc

Lỗ 19,5 tỷ USD vì xe điện - hãng xe lớn nhất nước Mỹ vẫn quyết tất tay: Ra mắt 1 mẫu xe điện mới giá rẻ, chỉ từ 30.000 USD đối đầu xe Trung Quốc

08:05 , 19/02/2026
Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, điểm danh loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đón tin vui

Philippines, Indonesia dừng nhập khẩu, điểm danh loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đón tin vui

06:01 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên