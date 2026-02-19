Ford Motor đang thực hiện các bước đi chiến lược để chứng minh vị thế trong cuộc đua xe điện toàn cầu. Mặc dù hãng đã công bố khoản lỗ 19,5 tỷ đô la Mỹ vào tháng 12 vừa qua, Ford vẫn đang chuẩn bị ra mắt dòng xe điện giá rẻ vào năm tới. Mục tiêu chính của kế hoạch này là cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất ô tô từ Trung Quốc.

Thế hệ xe điện tiếp theo của Ford được thiết kế theo hướng nhẹ hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Những cải tiến này giúp xe duy trì phạm vi hoạt động dài sau mỗi lần sạc dù kích thước pin đã được thu nhỏ.

Hãng đặt mục tiêu mức giá khởi điểm cho dòng xe mới là 30.000 đô la Mỹ. Mức giá này thấp hơn khoảng 20.000 đô la Mỹ so với giá trung bình của một chiếc xe mới tại thị trường Mỹ hiện nay.

Ông Doug Field, giám đốc phụ trách xe điện và kỹ thuật số của Ford, cho biết việc chế tạo xe điện với chi phí tương đương xe động cơ đốt trong là khả thi. Tuy nhiên, nhà sản xuất phải tập trung tối đa vào hiệu quả kỹ thuật và mục tiêu cụ thể của dòng xe đó.

Jim Farley - Giám đốc điều hành của Ford gọi sự cạnh tranh từ Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối với ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Ford sẽ tiếp tục sản xuất và ra mắt xe điện vào năm 2027.

Hiện nay, BYD của Trung Quốc đang chiếm lĩnh 7/10 thị phần xe điện và hybrid tại Mexico. Canada cũng đã nới lỏng thuế quan để cho phép nhập khẩu một lượng nhất định xe điện sản xuất từ Trung Quốc mỗi năm.

Ông Farley nhận định rằng đổi mới sáng tạo là cách duy nhất để đối đầu với các đối thủ này. Ford chọn chiến lược giảm giá thành sản xuất xuống mức tối thiểu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.

Theo các nguồn tin gần đây, ông Farley đã thảo luận với các quan chức chính phủ Mỹ về việc thiết lập khung pháp lý cho các liên doanh. Mô hình này có thể cho phép các hãng xe Trung Quốc sản xuất tại Mỹ thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp nội địa để bảo vệ thị trường trong nước.

Trước đó, có nhiều nguồn tin cho rằng Ford sẽ hợp tác với một số hãng xe và nhà sản xuất pin của Trung Quốc để phát triển công nghệ cho xe điện.

Ngoài ra, để phát triển xe điện, Ford đã tuyển dụng một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật độc lập. Công ty tuyển dụng của Alan Clarke - một cựu kỹ sư Tesla sẽ điều hành chương trình này tại California.

Các kỹ sư từ lĩnh vực đua xe Công thức 1 cũng được mời tham gia hỗ trợ Ford tối ưu hóa thiết kế khí động học. Mục đích nhằm giúp mẫu xe có khả năng lướt gió tốt hơn 15% so với các dòng xe hiện nay. Cấu trúc thân xe cũng được đơn giản hóa tối đa để giảm trọng lượng. Thay vì lắp ghép từ 146 chi tiết như mẫu xe Maverick, khung gầm mới chỉ sử dụng hai bộ phận nhôm đúc lớn.

Việc cắt giảm trọng lượng giúp xe không cần sử dụng bộ pin quá lớn mà vẫn đảm bảo hiệu suất. Thay đổi này giúp hãng tiết kiệm được 40% chi phí sản xuất vì pin vốn là linh kiện đắt đỏ nhất. Theo tính toán, mẫu xe điện này có phạm vi hoạt động xa hơn khoảng 80 km so với một chiếc xe bán tải chạy xăng cùng kích cỡ. Hệ thống điện tử trên xe cũng được tinh giản để giảm bớt 20% số lượng linh kiện cần thiết.

Quy trình lắp ráp mới giúp Ford rút ngắn 40% thời gian sản xuất tại nhà máy ở Kentucky. Phương thức này đồng thời cắt giảm đáng kể số lượng nhân công trực tiếp trên dây chuyền.

Dù tập trung giảm giá thành, Ford vẫn cam kết duy trì các trải nghiệm công nghệ cho người dùng. Hãng dự kiến tích hợp hệ thống lái bán tự động thế hệ mới vào năm 2028. Công nghệ này cho phép người lái có thể rời mắt khỏi đường đi trong một số điều kiện giao thông nhất định.



