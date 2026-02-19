Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành đầu tiên của năm Bính Ngọ

Sáng 19/2, giá xăng RON95 mua tại Singarpore là 73,85 USD/thùng; xăng E5 RON92 là 71,58 USD/thùng; dầu hoả là 86,40 USD/thùng; dầu diesel là 86,18 USD/thùng… giảm khoảng 2-3 USDS/thùng so với tuần trước.

Dựa trên diễn biến giá dầu thành phẩm nhập khẩu từ Singapore, các doanh nghiệp dự báo, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (mùng 4 Tết, ngày 20/2) được dự báo giảm nhẹ.

Các doanh nghiệp ước tính, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm từ 60 - 400 đồng/lít. Trong đó, xăng E5 RON92 giảm 400 đồng/lít; xăng RON95 giảm 360 đồng/lít; dầu diesel giảm 110 đồng/lít; dầu hỏa giảm 60 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước dự báo giảm vào ngày mai. (Ảnh: Công Hiếu).

Nếu đúng như dự đoán, từ chiều mai (mùng 4 Tết), giá xăng dầu trong nước có đợt giảm giá ngay tuần đầu năm mới Bính Ngọ.

Theo quy định, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh từ chiều nay, thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 tết). Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày điều chỉnh giá được dời sang vào chiều ngày mai 20/2 (mùng 4 Tết).

Trước đó, chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.

Sáng 19/2, giá dầu WTI đứng ở mức 65,16 USD/thùng, tăng 0,03 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 70,35 USD/thùng, tăng 2,93 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh truyền thông đưa tin Israel đã nâng mức cảnh báo trước những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, diễn biến này đã thúc đẩy làn sóng mua vào trên thị trường.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn dầu khí Lipow Oil Associates nhận định: “Những biến động lớn của giá dầu hôm nay hoàn toàn bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Thị trường tiếp tục phản ứng mạnh với các tin tức liên quan đến các cuộc gặp giữa Mỹ - Iran và Nga - Ukraine”. Ông cho biết thêm, thị trường đang định giá thêm rủi ro về khả năng gián đoạn nguồn cung.