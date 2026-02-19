Ảnh minh họa

Dưới sức ép ngày càng gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran và Nga đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế và năng lượng, với trọng tâm là phát triển các mỏ dầu khí.

Trong tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao thăm Tehran, làm việc với Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad. Hai bên tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các dự án dầu khí, cũng như khả năng cùng phát triển thêm một mỏ dầu mới tại Iran.

Theo thông tin từ phía Iran, trong khuôn khổ bốn hợp đồng đã ký kết, các công ty Nga đang tham gia phát triển chung 7 mỏ dầu của Iran. Một số dự án trong số này đã đi vào giai đoạn sản xuất thương mại. Ông Paknejad nhận định đây là những kết quả cụ thể cho thấy các khoản đầu tư song phương đang phát huy hiệu quả.

Ông Mostafa Barzegar, Tổng Giám đốc phụ trách châu Âu, châu Mỹ và Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Vụ Quan hệ Quốc tế của Bộ Dầu mỏ Iran, cho biết Nga hiện đầu tư vào 7 mỏ dầu, tương đương khoảng 6% tổng sản lượng dầu của Iran. Tỷ lệ này được kỳ vọng có thể tăng lên 12% trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc sản lượng từ các mỏ do Nga tham gia phát triển sẽ tăng gấp đôi trong cơ cấu sản lượng quốc gia.

Giới chức Iran đánh giá hợp tác dầu khí là một trong những trụ cột chính trong quan hệ song phương Iran – Nga, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đối mặt với các hạn chế từ phương Tây và có nhu cầu đa dạng hóa đối tác chiến lược.

Nga và Iran cũng đã ký bản ghi nhớ trị giá 25 tỷ USD về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và nhỏ tại khu vực Sirik, miền nam Iran. Đồng thời, hai bên tiếp tục triển khai các tổ máy số 2 và 3 tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Một nhóm công tác chung đang nghiên cứu khả năng phát triển thêm các tổ máy mới, với dự kiến đưa ra kết luận trong vòng ba tháng tới.

Ở mảng khí đốt, Iran ghi nhận sản lượng khai thác nội địa đạt mức kỷ lục. Theo ông Paknejad, sản lượng khí đốt hàng ngày từ mỏ South Pars đã đạt 730 triệu m³, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, giới chức nước này thừa nhận vẫn tồn tại tình trạng mất cân bằng cung – cầu mang tính mùa vụ và cấu trúc.

Mặc dù đạt sản lượng kỷ lục, Tehran vẫn đang xem xét khả năng nhập khẩu khí đốt từ Nga để bảo đảm nhu cầu trong nước, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm. Theo phía Iran, các cuộc đàm phán về việc Nga xuất khẩu khí đốt sang Iran về cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn một số điều khoản kỹ thuật cần được thống nhất.

Việc gia tăng hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia cho thấy xu hướng liên kết sâu hơn trong bối cảnh môi trường địa chính trị biến động. Nếu các kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Nga có thể gia tăng đáng kể vai trò tại ngành năng lượng Iran, trong khi Tehran có thêm nguồn lực để duy trì sản lượng và ổn định thị trường nội địa.

Theo Oilprice﻿