Một cuộc điều tra của Financial Times (FT) đã hé lộ một mạng lưới buôn lậu dầu mỏ quy mô lớn liên quan đến Nga, với tổng giá trị các lô dầu thô được cho là lên tới ít nhất 90 tỷ USD.

Theo FT, gần 50 công ty có vẻ hoạt động độc lập thực chất đã phối hợp với nhau nhằm che giấu nguồn gốc dầu thô của Nga. Manh mối quan trọng dẫn đến việc phát hiện mạng lưới này xuất phát từ một sai sót công nghệ thông tin: 48 thực thể được xác định sử dụng chung một máy chủ email riêng, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ phía sau các pháp nhân tưởng chừng tách biệt.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này bao gồm nhiều công ty và cá nhân có liên hệ với tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft. Các bên được cho là đã phối hợp để làm mờ dấu vết nguồn gốc dầu, đặc biệt là dầu do Rosneft khai thác, qua đó giúp duy trì dòng chảy xuất khẩu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế gia tăng.

Theo ước tính thận trọng nhất của FT, giá trị lợi nhuận từ hoạt động này đạt khoảng 90 tỷ USD, song con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Quy mô đầy đủ của mạng lưới cũng như số lượng cá nhân và tổ chức tham gia hiện vẫn chưa được xác định rõ.

Tháng 10/2025, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft, động thái được đánh giá là cắt đứt một thị trường quan trọng của tập đoàn do Điện Kremlin kiểm soát. Tuy nhiên, theo FT, các thực thể liên quan không những không thu hẹp hoạt động mà còn tăng cường giao dịch.

Một trong những doanh nghiệp nổi bật trong mạng lưới là Redwood Global Supply. Kể từ tháng 10/2025, công ty này được cho là đã trở thành nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Nga. Đến tháng 12/2025, Redwood Global Supply bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 13 “thực thể và cá nhân khác có liên quan đến việc hỗ trợ ngành năng lượng của Nga”.

FT cũng lưu ý rằng một số công ty sử dụng chung máy chủ email nói trên đã nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động hỗ trợ bán dầu thô Nga. Tuy nhiên, mức độ bao phủ và cấu trúc đầy đủ của mạng lưới vẫn còn là ẩn số.

Theo các nhà phân tích, phát hiện này không hoàn toàn bất ngờ trong bối cảnh thương mại dầu mỏ mang lại lợi nhuận lớn và thị trường toàn cầu vẫn tồn tại nhu cầu đáng kể đối với nguồn cung từ Nga. Bà Michelle Wiese Bockmann, chuyên gia hàng hải tại công ty tình báo hàng hải Windward, nhận định với Financial Times rằng Rosneft và Lukoil đang sử dụng chung một mạng lưới tiếp thị và đội tàu chở dầu nhằm lách các lệnh trừng phạt và duy trì xuất khẩu.

Diễn biến này cho thấy cuộc chơi trừng phạt – né tránh trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu vẫn tiếp tục phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát và thực thi các biện pháp hạn chế thương mại.