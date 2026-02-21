Xe máy điện đổi pin nở rộ tại Việt Nam: 2 phút có pin đầy, giá tiền rất quan trọng!

Xe máy điện đổi pin nở rộ tại Việt Nam

2 phút có pin đầy nhưng lợi - hại ra sao?

Cơ chế đổi pin giúp xe máy điện có thể di chuyển liên tục mà người dùng không cần lo nghĩ đến việc chờ cắm sạc lâu.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện xanh ngày càng gia tăng, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang chứng kiến một bước chuyển dịch đáng chú ý: bên cạnh hình thức sạc pin tại nhà, xuất hiện thêm mô hình đổi pin. Điều đó dẫn đến một cuộc đua mới về mặt hạ tầng trạm đổi pin, giữa những doanh nghiệp và startup trong, ngoài nước. Hiện tại, VinFast, Honda và Selex Motors là ba đơn vị tiên phong triển khai hệ thống này, hứa hẹn thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Việt Nam.

Bối cảnh mô hình trạm đổi pin Thế giới

VinFast: Phủ sóng nhanh, mạnh VinFast có lẽ sẽ sớm chính thức trở thành đơn vị dẫn đầu trong cuộc đua xây dựng hạ tầng trạm đổi pin, khi hãng đang trong tiến trình "phủ sóng" mô hình này khắp cả nước. Tính đến giữa tháng 1/2026, hệ thống V-Green của VinFast đã hoàn tất lắp đặt 4.500 tủ đổi pin đầu tiên trên toàn quốc và đang hướng tới mục tiêu trong Quý I/2026 nâng tổng số lượng lên tới khoảnh 45.000 tủ đổi pin.

Mục tiêu hạ tầng đổi pin tại Việt Nam (3 năm tới)

Honda cũng phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện.

Honda cũng đang phát triển hệ thống Honda Motor Charger Hub - trạm sạc pin chuẩn quốc tế CHAdeMO - dự kiến vận hành từ tháng 6/2026, nhằm phục vụ các dòng xe điện trong tương lai và cung cấp lựa chọn sạc nhanh tại chỗ. Việc tích hợp cả trạm sạc lẫn trạm đổi pin cho thấy hãng đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái năng lượng toàn diện cho xe điện, tuy tốc độ triển khai ban đầu còn chậm hơn đối thủ cạnh tranh. Đáng chú ý, Honda hiện có gần 800 đại lý trên toàn quốc, với khoảng 20 đại lý được thí điểm lắp đặt tủ đổi pin ở giai đoạn đầu, song để mở rộng mạng lưới đáng kể hơn, hãng sẽ cần bổ sung thêm nhiều trạm ngoài hệ thống đại lý trong thời gian tới. Selex Motors: Mô hình trạm dùng chung Selex Motors được xem là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mạng lưới đổi pin dành cho xe máy điện. Sau nhiều năm triển khai, hãng đã cho thấy một lối đi riêng.

Xe máy điện và trạm đổi pin của Selex.

Hiện nay, Selex đang có khoảng 120 trạm đổi pin, lắp đặt tại nhiều điểm ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Điều thú vị là Selex cũng đã cung cấp pin và dịch vụ trạm đổi tới một số hãng xe máy điện khác tại Việt Nam, từ đó giúp người dùng nhiều hãng xe khác cùng tận hưởng sự tiện lợi của cơ chế đổi pin, không bị giới hạn trong hệ sinh thái của một hãng.

Xe máy điện "đầy bình" nhanh như xe xăng Pin đổi được thiết kế ra sao? Cả hệ thống đổi pin của VinFast và Selex đều sử dụng pack pin Li-ion với tiêu chuẩn chống nước, chống bụi cao, đảm bảo an toàn trong điều kiện vận hành thực tế. Với VinFast, các mẫu xe hỗ trợ đổi pin được trang bị pin LFP dung lượng khoảng 1,5 kWh, cho phép người dùng lựa chọn sạc tại nhà hoặc đổi nhanh tại trạm.

3 Ưu thế then chốt của mô hình đổi pin

Trong khi đó, theo các thông tin được đăng tải công khai, pin của Selex được đóng bằng vật liệu ABS và nhôm, trọng lượng hơn 7 kg và dung lượng khoảng 1,16 kWh, phù hợp với nhiều dòng xe khác nhau và đã đạt tiêu chuẩn IP67 về chống nước, chống bụi. Làm sao để đổi pin? Quy trình đổi pin tại trạm của VinFast diễn ra rất nhanh: Theo mô tả, người dùng sẽ cần đăng nhập ứng dụng, quét mã QR và lắp pin mới vào xe; tổng thời gian chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút, tương tự hoặc thậm chí nhanh hơn việc đổ xăng truyền thống.

VinFast vừa cho ra mắt loạt xe máy điện đổi pin mới, được chú ý nhất là mẫu Viper với thiết kế ưa nhìn.

Chi phí đổi pin tại Việt Nam (theo công bố hồi cuối năm 2025)

So sánh Lợi - Hại của mô hình đổi pin

