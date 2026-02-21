Xiaomi 17 Series chốt lịch ra mắt tại Việt Nam

Sau nhiều tuần xuất hiện thông tin rò rỉ, Xiaomi đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt toàn cầu cho thế hệ flagship mới nhất của hãng. Theo đó, dòng Xiaomi 17 Series sẽ được giới thiệu tại sự kiện tổ chức vào ngày 28/2/2026 ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngay trước thềm triển lãm Mobile World Congress 2026.

Trước đó, bộ ba Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc từ tháng 9/2025. Đến tháng 12 cùng năm, hãng tiếp tục trình làng phiên bản Xiaomi 17 Ultra. Tuy nhiên, toàn bộ các model này chỉ được phân phối nội địa. Với xác nhận mới nhất, Xiaomi chính thức đưa dòng sản phẩm cao cấp này ra thị trường quốc tế.

Thư mời tham gia sự kiện ra mắt Xiaomi 17 series tại Việt Nam - Ảnh: Tuấn Hưng

Theo trang sự kiện toàn cầu của hãng, tâm điểm của lần ra mắt sắp tới sẽ là Xiaomi 17 bản tiêu chuẩn và Xiaomi 17 Ultra. Hai thiết bị này được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực trong danh mục sản phẩm cao cấp của Xiaomi năm 2026, đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống nhiếp ảnh tiên tiến đồng phát triển cùng Leica.

Sự kiện mang tên "The New Wave of Imagery" sẽ bắt đầu vào khoảng 14:00 GMT+1 tại Barcelona và được phát trực tiếp trên các kênh chính thức của Xiaomi trên toàn cầu. Hãng cũng khuyến khích người dùng đăng ký trước trên trang sự kiện để theo dõi livestream. Theo thông tin từ teaser, người xem trực tiếp có thể tham gia các chương trình rút thăm trúng thưởng và nhận những quyền lợi đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sẽ là tâm điểm của sự kiện ra mắt lần này

Một số quyền lợi được xác nhận bao gồm cơ hội trúng thưởng sản phẩm AIoT mới nhất của hãng, 24 tháng bảo hành chất lượng, một lần thay màn hình miễn phí trong vòng 6 tháng và dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành không tính phí nhân công trong thời gian bảo hành. Tuy nhiên, Xiaomi hiện chưa làm rõ các điều kiện áp dụng cụ thể cũng như phạm vi triển khai tại từng thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, Xiaomi vẫn chưa xác nhận liệu hai phiên bản Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max có được phân phối tại thị trường quốc tế hay không. Thông tin chi tiết nhiều khả năng sẽ được công bố tại sự kiện cuối tháng này.

Với việc lựa chọn Barcelona làm địa điểm tổ chức ngay trước thềm MWC 2026, Xiaomi cho thấy chiến lược tiếp tục tận dụng sân khấu công nghệ toàn cầu để đẩy mạnh hình ảnh ở phân khúc cao cấp, đặc biệt trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Tại Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động công bố giá cho dòng Xiaomi 17 series từ 2x triệu đồng tới 4x triệu đồng, tặng kèm bộ Photography Kit cho 100 khách hàng đầu tiên. Hiện chưa rõ liệu chuỗi này sẽ độc quyền phiên bản nào.