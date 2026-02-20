Honda lắp ráp xe tại Việt Nam để xuất khẩu ngược trở lại Nhật Bản

Theo Nikkei Asia, hãng Honda Motor đã chính thức thông báo về việc ra mắt mẫu xe máy điện Icon e: tại thị trường Nhật Bản. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ bắt đầu "lên kệ" từ ngày 23/3.

Mức giá niêm yết của Honda Icon e: là 220.000 yên (1.418 USD). Đây là một con số gây kinh ngạc cho giới quan sát vì nó thấp hơn mẫu xe điện rẻ nhất trước đó của Honda tới 100.000 yên.

Thậm chí, mức giá này còn vượt trội về tính kinh tế so với tất cả các dòng xe máy khác hiện có trên thị trường Nhật Bản, bao gồm cả những mẫu xe chạy bằng động cơ xăng truyền thống.

Ông Makoto Mitsukawa, kỹ sư trưởng phụ trách phát triển xe máy của Honda, khẳng định rằng: "Chất lượng và giá thành của sản phẩm đủ để hãng tự tin cạnh tranh không chỉ tại Nhật Bản mà trên toàn khu vực châu Á".

Về khả năng vận hành, mẫu Icon e: đánh dấu bước tiến lớn khi sở hữu phạm vi hoạt động lên tới 81 km sau mỗi lần sạc đầy, dài hơn 50% so với các dòng xe máy điện hiện tại của Honda.

Xe được xếp vào phân khúc xe máy hạng 1 tại Nhật Bản với đặc tính kích thước nhỏ gọn và khả năng điều khiển linh hoạt trong đô thị. Một điểm cộng lớn về tính tiện dụng là hệ thống pin có thể sạc linh hoạt, người dùng có thể tháo rời pin để mang đi sạc hoặc cắm sạc trực tiếp khi pin vẫn nằm trên xe.

Honda sẽ lắp ráp xe máy điện tại Việt Nam và xuất khẩu ngược trở lại Nhật Bản.

Honda Icon e: không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược của Honda. Cụ thể, việc Honda quyết định sản xuất Icon e: tại Việt Nam sau đó xuất khẩu ngược trở lại Nhật Bản là một phần trong bài toán chi phí nhân công và quy mô. Việt Nam cũng chính là thị trường mà mẫu xe này đã có mặt và được người tiêu dùng đón nhận trước đó.

Theo số liệu từ Tổ chức Thương mại Quốc tế Nhật Bản (JETRO), mức lương cơ bản trung bình của công nhân sản xuất tại Việt Nam vào năm 2023 chỉ khoảng 273 USD/tháng. Sự chênh lệch chi phí lao động này, kết hợp với lợi thế sản xuất hàng loạt theo mô hình thị trường mới nổi, đã giúp Honda giữ giá thành thấp ngay cả trong bối cảnh đồng yên đang yếu đi.

Kỳ vọng duy trì lợi thế cạnh tranh﻿

Sự ra đời của Honda Icon e: là phản ứng trực tiếp trước sự trỗi dậy của Tập đoàn Yadea từ Trung Quốc – nhà sản xuất xe hai bánh điện lớn nhất thế giới.

Yadea đã chính thức đặt chân vào Nhật Bản từ tháng 11 với mẫu xe đầu tiên có giá 217.800 yên. Doanh nghiệp Trung Quốc này sở hữu lợi thế cực lớn nhờ quy trình sản xuất tích hợp theo chiều dọc, từ việc tự sản xuất pin cho đến hoàn thiện xe máy. Dù ra mắt vào mùa đông, thời điểm thị trường thường chậm lại nhưng doanh số của Yadea vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện tại, xe máy điện mới của Honda đã được định giá bám đuổi rất sát với các sản phẩm của Yadea.

VinFast đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Honda tại thị trường xe máy Việt Nam.

Tại các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam – nơi Honda từng chiếm thế thượng phong tuyệt đối với hơn hơn 80% thị phần, lại đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ cả Yadea và đối thủ nội địa VinFast. Doanh số của các đối thủ này đã tăng vọt nhờ vào các quy định khí thải nghiêm ngặt đối với xe chạy xăng, buộc Honda phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt các dòng xe điện mới vào giữa năm 2025 và đầu năm 2026.

Mảng xe hai bánh hiện đóng vai trò then chốt trong cấu trúc tài chính của Honda khi hãng đang nắm giữ khoảng 40% thị phần doanh số xe máy toàn cầu.

Trong khi mảng kinh doanh xe máy ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, thì mảng kinh doanh ô tô của hãng lại đang chịu cảnh thua lỗ.

Honda đã lên kế hoạch đầu tư khổng lồ trị giá 7 nghìn tỷ yên vào điện khí hóa và phần mềm cho ô tô cho đến năm tài chính 2030. Điều này có nghĩa là nếu doanh thu từ xe máy sụt giảm do sự cạnh tranh từ Trung Quốc, Honda sẽ mất đi nguồn vốn quan trọng để tái đầu tư vào công nghệ ô tô tương lai.

Sự dịch chuyển sản xuất khỏi Nhật Bản không chỉ diễn ra ở Honda mà còn xuất hiện tại Suzuki Motor khi hãng này cũng tăng cường sản xuất các mẫu xe cho thị trường nội địa tại Ấn Độ. Điều này cho thấy một xu hướng chung của ngành công nghiệp xe hai bánh Nhật Bản: việc duy trì tính cạnh tranh về giá khi sản xuất trong nước là một thử thách cực lớn do chi phí tiếp tục leo thang.