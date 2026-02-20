Từ quan niệm phong thủy, có nên mua bạc đầu năm?

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, câu chuyện “đầu năm có nên mua vàng mua bạc lấy may?” lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, không ít người tìm đến bạc như một lựa chọn mang ý nghĩa phong thủy, sức khỏe và tích trữ tài sản.

Trong văn hóa tâm linh, bạc từ lâu được xem là kim loại mang năng lượng bảo hộ. Ở phương Tây, truyền thuyết dân gian kể rằng vũ khí bằng bạc có thể trừ tà, tiêu diệt ma cà rồng hay người sói. Tại phương Đông, đặc biệt ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á, bạc được sử dụng để chế tác trang sức, bùa hộ mệnh, vật phẩm phong thủy với quan niệm giúp xua đuổi tà khí, mang lại bình an và thịnh vượng.

Trong đời sống dân gian Việt Nam, bạc cũng gắn với hình ảnh vòng bạc cho trẻ nhỏ, trang sức bạc cho phụ nữ như một cách “giữ vía”, cầu sức khỏe. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng bạc có tính âm, có thể hỗ trợ cân bằng năng lượng, hóa giải phần nào vận xui, giúp gia chủ thêm an tâm về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khoa học cũng ghi nhận bạc có đặc tính kháng khuẩn, được ứng dụng trong y tế và đời sống, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với kim loại này.

Những năm gần đây, ngoài nhu cầu mua vàng lấy may đầu năm, một bộ phận người dân chuyển sang lựa chọn bạc, vừa vì yếu tố phong thủy, vừa vì mức giá “mềm” hơn, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng. Trang sức bạc vẫn là phân khúc chủ đạo, song xu hướng mua bạc miếng, bạc mỹ nghệ để tích trữ và làm quà tặng đang gia tăng, đặc biệt vào dịp Tết và ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận trên thị trường, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Quý vừa giới thiệu bộ sưu tập bạc dành cho năm Ngọ. Sản phẩm nổi bật là bạc miếng “Ngân Mã Chiêu Tài 999” trọng lượng 1 lượng, ra mắt dịp xuân Bính Ngọ 2026. Hình tượng ngựa – linh vật của năm – được lựa chọn làm chủ đạo, mang ý nghĩa bền bỉ, thăng tiến và khát vọng vươn xa trong công danh, tài lộc.

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, sản phẩm được chế tác từ bạc tinh khiết 999, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tích trữ, sưu tầm hoặc làm quà biếu đầu năm. Bao bì sử dụng tông đỏ chủ đạo, đồng bộ với chủ đề “Ngân mã chiêu tài – Vinh hoa phú quý”, phù hợp không khí lễ Tết. Phú Quý cho biết phát hành 25.000 sản phẩm loại 1 lượng, mở bán thành hai đợt từ ngày 11/2/2026 và từ ngày 26/2/2026 (ngày vía Thần Tài) cho đến khi hết hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đưa ra phiên bản bạc miếng 5 lượng mang tên “Bạch Mã Phi Thiên”, số lượng giới hạn 20.000 sản phẩm, giới hạn mỗi khách mua một sản phẩm và không áp dụng bán online.

Việc ra mắt bạc miếng theo linh vật từng năm đã trở thành hoạt động quen thuộc của nhiều thương hiệu kim hoàn trong nước. Trong bối cảnh nhu cầu quà tặng phong thủy và tích trữ kim loại quý dịp đầu xuân duy trì ổn định, bạc đang dần trở thành một lựa chọn song hành cùng vàng – vừa mang yếu tố may mắn đầu năm, vừa đáp ứng nhu cầu tích sản của một bộ phận người tiêu dùng.