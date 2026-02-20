Giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu tăng trong kỳ điều hành đầu tiên năm Bính Ngọ

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu tăng lần thứ tư liên tiếp.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/02/2026 - 19/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/2/2026 và kỳ điều hành ngày 20/02/2026 là: 73,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,210 USD/thùng); 75,725 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,855 USD/thùng); 87,905 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,461 USD/thùng); 87,755 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,223 USD/thùng); 435,653 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,691 USD/tấn).

Trước đó, chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.