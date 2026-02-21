Giá cà phê hôm nay 21-2: Chốt tuần giảm, sắp chạm sàn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,28%-1,38%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) điều chỉnh nhẹ dưới 0,3% (cả tăng và giảm).

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 29 USD/tấn, còn 3.591 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, ở mức 6.300 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, cà phê Robusta tham chiếu ở mức 92.500 đồng/kg khi thị trường nội địa Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết.

Giá cà phê trên sàn giảm mạnh khi Việt Nam nghỉ Tết

Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu, tuần qua, Robusta đã giảm 4 phiên, tăng 1 phiên, tổng cộng giảm 209 USD/tấn, tương đương giảm khoảng 5,5%.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo sàn giá cà phê năm nay ở mức 3.500 USD/tấn cho thấy thị trường đang rơi vào ngưỡng giá thấp.

Nhiều nông dân kỳ vọng sau nghỉ Tết, thị trường sẽ khởi sắc trở lại.



