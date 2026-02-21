Giá cà phê hôm nay 21-2: Chốt tuần giảm, sắp chạm sàn
Giá cà phê hôm nay giảm tiếp với Robusta trên sàn, khép lại một tuần giá giảm
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,28%-1,38%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) điều chỉnh nhẹ dưới 0,3% (cả tăng và giảm).
Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 29 USD/tấn, còn 3.591 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, ở mức 6.300 USD/tấn.
Quy đổi theo tỉ giá, cà phê Robusta tham chiếu ở mức 92.500 đồng/kg khi thị trường nội địa Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết.
Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu, tuần qua, Robusta đã giảm 4 phiên, tăng 1 phiên, tổng cộng giảm 209 USD/tấn, tương đương giảm khoảng 5,5%.
Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo sàn giá cà phê năm nay ở mức 3.500 USD/tấn cho thấy thị trường đang rơi vào ngưỡng giá thấp.
Nhiều nông dân kỳ vọng sau nghỉ Tết, thị trường sẽ khởi sắc trở lại.
Người lao động