Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 21-2: Chốt tuần giảm, sắp chạm sàn

21-02-2026 - 09:20 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm tiếp với Robusta trên sàn, khép lại một tuần giá giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,28%-1,38%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) điều chỉnh nhẹ dưới 0,3% (cả tăng và giảm).

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 29 USD/tấn, còn 3.591 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, ở mức 6.300 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, cà phê Robusta tham chiếu ở mức 92.500 đồng/kg khi thị trường nội địa Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết.

Giá cà phê hôm nay 21 - 2: Thị trường giảm và kỳ vọng phục hồi trong năm 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê trên sàn giảm mạnh khi Việt Nam nghỉ Tết

Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu, tuần qua, Robusta đã giảm 4 phiên, tăng 1 phiên, tổng cộng giảm 209 USD/tấn, tương đương giảm khoảng 5,5%.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo sàn giá cà phê năm nay ở mức 3.500 USD/tấn cho thấy thị trường đang rơi vào ngưỡng giá thấp.

Nhiều nông dân kỳ vọng sau nghỉ Tết, thị trường sẽ khởi sắc trở lại.


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Nga vừa có pha lách luật trừng phạt dầu khí đỉnh cao chưa từng có, Mỹ và EU cũng phải chào thua

Chuyện gì đây: Nga vừa có pha lách luật trừng phạt dầu khí đỉnh cao chưa từng có, Mỹ và EU cũng phải chào thua Nổi bật

Xe máy điện đổi pin nở rộ tại Việt Nam: 2 phút có pin đầy, giá tiền rất quan trọng!

Xe máy điện đổi pin nở rộ tại Việt Nam: 2 phút có pin đầy, giá tiền rất quan trọng! Nổi bật

Mỹ ép IEA từ bỏ Net Zero: Liệu xe xăng có hồi sinh, xe điện có thất sủng?

Mỹ ép IEA từ bỏ Net Zero: Liệu xe xăng có hồi sinh, xe điện có thất sủng?

09:16 , 21/02/2026
Một quốc gia Đông Nam Á vừa chính thức đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ: Thuế 19% - riêng nông sản được miễn thuế

Một quốc gia Đông Nam Á vừa chính thức đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ: Thuế 19% - riêng nông sản được miễn thuế

08:20 , 21/02/2026
Xiaomi 17 Series chốt lịch ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series chốt lịch ra mắt tại Việt Nam

07:36 , 21/02/2026
Kho báu dưới nước của Việt Nam 'hớp hồn' Mỹ, Brazil: thu về gần 100 triệu USD, một DN xuất khẩu có lợi nhuận tăng gấp 21 lần

Kho báu dưới nước của Việt Nam 'hớp hồn' Mỹ, Brazil: thu về gần 100 triệu USD, một DN xuất khẩu có lợi nhuận tăng gấp 21 lần

05:30 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên