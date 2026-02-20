Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 20-2: Lại giảm bất ngờ

20-02-2026 - 10:01 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm, tiếp nối những phiên tăng, giảm xen kẽ và khó đoán xu hướng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 20-2 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm tới 1,35%-1,81%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) điều chỉnh nhẹ dưới 0,5% (cả tăng và giảm).

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 63 USD/tấn, còn 3.620 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, ở mức 6.290 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, cà phê Robusta tham chiếu ở mức 93.200 đồng/kg khi thị trường nội địa Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết.

giá cà phê hôm nay 20-2: Lại giảm - Ảnh 1.

Giá cà phê biến động khó lường

Thông tin về thị trường cà phê, báo cáo xuất khẩu tháng 1-2026 của Brazil tiếp tục giảm, ở mức chỉ 166.800 tấn, giảm đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, có thể thấy tháng 1-2026, các nhà mua hàng thế giới đã đổ xô về Việt Nam mua cà phê trước sự hụt hàng lớn từ nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới.

Thị trường cà phê ngày càng khó đoán gây nhiều rủi ro nhưng cũng nhiều tiềm năng lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

