Miễn phí vé trông giữ xe tại Yên Tử từ mùng 4 Tết

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tại cuộc kiểm tra công tác phục vụ du khách dịp đầu Xuân ngày 19/2, Công ty CP phát triển Tùng Lâm quyết định từ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết) đến hết ngày 31/12/2026, đơn vị này sẽ trông giữ ô tô, xe máy miễn phí tại bến xe Hạ Kiệu, thuộc phường Yên Tử.

Đây cũng là sự tri ân đối với người dân, du khách và phật tử thập phương khi đến tham quan, chiêm bái tại Yên Tử.

Công ty CP phát triển Tùng Lâm trông giữ các phương tiện miễn phí từ ngày mùng 4 Tết cho đến hết năm 2026 khi tham quan danh thắng Yên Tử.

Việc trông giữ xe tại bến xe Hạ Kiệu trước đó có các mức giá, gồm: giá trông giữ ô tô chở người dưới 12 chỗ áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 45.000-50.000 đồng); giá trông giữ ô tô chở người từ 12-30 chỗ ngồi áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 50.000-60.000 đồng); giá trông giữ ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 60.000-70.000 đồng).

Như vậy, du khách khi đến tham quan, chiêm bái tại Khu di tích danh thắng Yên Tử sẽ được miễn phí vé trông giữ phương tiện. Bên cạnh đó, từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, người dân, du khách tham quan Khu di tích cũng có mức phí 0 đồng/lần/người.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh cũng như sự hưởng ứng, đồng hành của doanh nghiệp dành sự tri ân đến người dân, du khách và phật tử, nhất là trong dịp lễ hội đầu xuân. Qua đây cũng góp phần kích cầu, thu hút khách du lịch, tiếp tục lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh về việc du khách tố bị "ép" gửi xe khi tham quan tại khu danh thắng Yên Tử gây xôn xao dư luận. Một tài xế ô tô chở khách đến Yên Tử để tham quan dù không có nhu cầu gửi xe tại bãi nhưng bị bảo vệ thuộc Công ty CP phát triển Tùng Lâm chốt chặn barie ngăn không cho vào.

Chính quyền địa phương sau đó phải lập tổ công tác làm việc với phía công ty để chấn chỉnh, yêu cầu xử lý đối với cá nhân có hành vi thiếu chuẩn mực trong ứng xử với du khách.

Đồng thời, Công ty CP phát triển Tùng Lâm thực hiện nghiêm việc rà soát, chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của toàn thể cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với du khách.