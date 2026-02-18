Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 18-2: "Đổ đèo" mạnh mùng 2 Tết

18-02-2026 - 08:52 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay bất ngờ "đổ đèo" ở cả 2 sàn với mức giảm xoay quanh 5% chỉ trong 1 đêm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 18-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 4,43%-4,86%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 4,64%-5,36%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 176 USD/tấn, còn 3.619 USD/tấn; giá Arabica giảm 320 USD/tấn, còn 6.260 USD/tấn.

Như vậy, chỉ qua một đêm, giá Robusta đã mất đến 4.500 đồng/kg còn Arabica mất đến 8.200 đồng/kg – một mức sụt giảm rất đáng kể.

Giá cà phê hôm nay 18 - 2: Sự sụt giảm mạnh sau Tết 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê mất khoảng 5% chỉ sau 1 đêm

Theo các chuyên gia, giá cà phê bị bán tháo khi kỳ hạn giao 3-2026 sắp khép lại và hàng sẽ được giao nếu bên mua không thay đổi kỳ hạn giao dịch.

Hơn nữa, viễn cảnh được mùa lớn từ Brazil cùng lượng hàng bán ra mạnh của Việt Nam gần đây cũng khiến giới đầu cơ thấy mặt hàng cà phê kém hấp dẫn.

Trong những ngày Tết năm ngoái, trong lúc Việt Nam nghỉ Tết thì giá cà phê trên sàn tăng rất nóng với các kỳ hạn tham chiếu cho Robusta đều vượt mức 5.500 USD/tấn.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

