Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Theo báo cáo mới nhất từ chuyên gia phân tích Jeff Pu của GF Securities, thế hệ iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến mang đến loạt nâng cấp quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ thiết kế mặt trước, hệ thống camera cho đến nền tảng vi xử lý và modem tự phát triển, Apple được cho là đang chuẩn bị một bước tiến mạnh mẽ cả về hiệu năng lẫn trải nghiệm sử dụng.

Dynamic Island thu gọn, camera lần đầu có khẩu độ biến thiên

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần mặt trước. Cụm Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được cho là sẽ thu nhỏ đáng kể khi Apple chuyển bộ phận chiếu sáng hỗ trợ Face ID xuống dưới tấm nền màn hình. Giải pháp này giúp tối ưu không gian hiển thị, mang lại cảm giác “toàn màn” rõ rệt hơn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bảo mật sinh trắc học.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn.

Ở mặt sau, hệ thống camera chính 48 MP sẽ được bổ sung cơ chế thay đổi khẩu độ vật lý. Công nghệ này cho phép ống kính điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp thực tế. Nhờ đó, thiết bị có thể cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh, hạn chế cháy sáng trong môi trường nhiều ánh sáng và nâng cao chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Sức mạnh mới từ chip A20 Pro tiến trình 2nm

Bên trong, iPhone 18 Pro và Pro Max nhiều khả năng được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC - bước tiến quan trọng so với thế hệ trước. Việc thu nhỏ tiến trình giúp tăng mật độ transistor, từ đó cải thiện hiệu suất xử lý đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng.

Bên cạnh đó, Apple dự kiến tích hợp thêm một chip kết nối thế hệ mới, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Thành phần này đóng vai trò tối ưu tốc độ truyền dữ liệu không dây, giảm độ trễ và tăng độ ổn định trong các tác vụ trực tuyến như chơi game đám mây, truyền phát video độ phân giải cao hay kết nối thiết bị ngoại vi.

Lần đầu dùng modem C2 do Apple tự thiết kế

Một điểm nhấn khác là việc dòng Pro có thể chuyển sang sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển. Trước đây, modem “cây nhà lá vườn” chủ yếu xuất hiện trên các mẫu máy cấp thấp hơn. Việc đưa modem tự thiết kế lên dòng cao cấp cho thấy chiến lược kiểm soát sâu hơn chuỗi cung ứng và tối ưu hóa sự kết hợp giữa phần cứng - phần mềm.

Nếu thông tin trên trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ đánh dấu bước tiến lớn trong lộ trình tự chủ công nghệ kết nối của Apple, đồng thời có thể mang lại cải thiện về hiệu suất mạng và khả năng tiết kiệm pin.

Thời điểm ra mắt

Theo dự kiến, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được giới thiệu vào tháng 9, cùng thời điểm xuất hiện mẫu iPhone Fold. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể lùi lịch ra mắt sang mùa xuân năm sau.

Với những thay đổi về thiết kế, camera và nền tảng xử lý, thế hệ iPhone 18 Pro đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước nhảy vọt đáng kể, đặc biệt với nhóm người dùng yêu cầu cao về hiệu năng và nhiếp ảnh di động.

Tham khảo GSMarena