Du lịch đầu xuân Bính Ngọ 2026: Hàng loạt điểm tắc cứng, khách bỏ cuộc ra về

Tại Ninh Bình, sáng 20/2 (mùng 4 tết), nhiều điểm du lịch “thất thủ” trước dòng người tứ phương đổ về đi lễ, du xuân, tham quan di tích.

“Khách đông đến mức có cảm giác như cả Hà Nội cùng lúc rút về đây. Các ngả đường dẫn vào di sản Tràng An, Tam Cốc, chùa Bích Động…đều đặc quánh người và xe, ken kín từng mét đường. Quãng đường hơn chục cây số từ Tràng An sang Tam Cốc nhìn trên Google Maps liên tục báo động đỏ, báo thời gian di chuyển tới 58 phút”, du khách Đặng Kim Ngân (phường Hà Nam, Ninh Bình) kể lại.

Bến thuyền tại khu du lịch sinh thái Tràng An đông nghịt người đứng chờ. (Ảnh: Diệu Anh).

Theo vị khách này, sau nhiều tiếng đứng chôn chân, chị và gia đình quyết định ra về, chấp nhận bỏ lại phòng khách sạn đã đặt từ trước. " Có cố đứng chờ cũng không biết khi nào đường thông thoáng để đi vào tiếp. Chưa kể còn phải xếp hàng chờ đến lượt sử dụng các dịch vụ. Ngay cả khi quay lại để về nhà cũng rất chật vật. Thế là tôi mất cả ngày chỉ để di chuyển trên đường vì tắc nghẽn. Tôi dự định sẽ rao bán rẻ suất phòng khách sạn cho những khách khác, xem ai có nhu cầu thuê không và bố trí đi tham quan Ninh Bình sau vậy ", chị Ngân chia sẻ.

Một điểm du lịch nữa cũng thu hút đông đảo khách tham quan những ngày đầu xuân là cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang). Theo báo cáo của ngành du lịch địa phương, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tăng đột biến từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), khiến hệ thống phòng khách sạn, nhà nghỉ kín 100% và các quầy cung cấp thông tin phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

Nhiều điểm du lịch dọc đường 4C dẫn lên cao nguyên đá Đồng Văn thường xuyên tắc cục bộ do lượng người đổ về tăng đột biến. (Ảnh: Mạng xã hội)

Nhiều cung đường trên địa bàn xảy ra tình trạng tắc nghẽn liên tục, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng.

Tại khu vực dốc Thẩm Mã, nhiều du khách đã "quay xe" về thành phố vì không thể đi tiếp. Anh Ngô Xuân Hiếu (phường Hà Giang) nói: “ Thường xuyên lên đây du lịch nhưng ít khi nào tôi chứng kiến đông đúc như thế, lượng du khách mùng 4 Tết có thể đông gấp 10 lần ngày thường. Ai cũng tấp lại ven đường để chụp ảnh trên dốc gây ùn tắc. Khi quay về khu vực phường Hà Giang trưa 20/2, tôi mất khoảng 2 giờ mới ra được khỏi dốc Thẩm Mã do hàng xe nối dài, nhích từng chút một ”.

Tại khu vực bến thuyền sông Nho Quế, tình hình cũng tương tự khi khách chờ hơn 40 phút vẫn chưa đến lượt lên thuyền. Du khách Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội) cho biết, cô đã phải bỏ cuộc lúc 12h30 khi số vé của cô là 246, trong khi phía trước còn rất nhiều số nhỏ hơn vẫn đang vật vã chờ. Nếu tiếp tục chờ, cô phải chấp nhận trải nghiệm không trọn vẹn vì trời tối. Sau khi bán lại số vé, Dương di chuyển đi Mèo Vạc, nhưng cũng bị tắc cứng hơn 30 phút tại làng Pả Vi. Các điểm du lịch khác như Nhà của Pao cũng trong tình trạng tắc đường kéo dài.

" Chuyến du lịch đầu năm này vất vả quá. Tôi không nghĩ đông khách đến vậy ", Dương than vãn.

Tới tối 20/2, nhiều lái xe chở khách đoàn chia sẻ vẫn chưa kiếm được chỗ ngủ tại Đồng Văn vì các homestay đều quá tải, các đơn vị lữ hành chưa sắp xếp kịp. Các bài đăng tìm phòng, xin ở ghép xuất hiện dày đặc từ cuối giờ chiều trên các hội nhóm du lịch. Nhiều tài xế không có chỗ nghỉ phải ngủ trên ô tô hoặc dựng lều.

" Du khách nào mà chủ quan không đặt phòng trước thì chắc chắn không có chỗ ngủ như mong muốn, dù chấp nhận trả giá cao. Dự báo khách đến Hà Giang sẽ đạt đỉnh trong ngày 21/2 (mùng 5 Tết) và giảm dần sau 22/2 (mùng 6 Tết) ", một tài xế nhiều kinh nghiệm chở đoàn khách đi tham quan Hà Giang nói.

Tại chùa Hương (Hà Nội), chính sách miễn phí vé thắng cảnh từ ngày mùng 4-6 Tết cũng khiến dòng người đổ dồn về, khiến đường lên động Hương Tích ken đặc người suốt cả ngày.

Du khách đổ về chùa Hương ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Mạng xã hội)

Nhiều du khách bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh tượng đông không tưởng, 15 phút mới nhích được một bước. Tuy nhiên, phần lớn đều hài lòng vì được đi vãn cảnh chùa và cầu may đầu năm mới

Năm nay, tình trạng "vỡ trận" đã được kiểm soát, nhờ lực lượng chức năng phân luồng và hướng dẫn sát sao. Các khu vực bến thuyền, điểm bán vé và tuyến lên động cũng được sắp xếp theo quy trình nên hạn chế cảnh chen lấn.

“ Công an túc trực dọc tuyến và có camera an ninh, nhờ đó du khách yên tâm hơn, không gặp tình trạng lộn xộn hay mất cắp trong chuyến đi ”, chị Thùy Linh, một du khách cho biết.

Tại Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh), lượng khách du xuân, lễ Phật cũng rất đông đúc, khiến đường lên chùa rơi vào tình trạng quá tải.

Chùa Yên Tử thu hút đông đảo du khách đến du xuân đầu năm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Mặc dù đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) mới chính thức khai hội nhưng từ mùng 3 Tết, hàng vạn du khách đã đổ về đây du xuân, lễ Phật. Đáng chú ý, việc Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẩn trương triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về miễn thu phí tham quan Yên Tử từ đầu năm 2026 đến hết năm 2028 cũng góp phần thu hút người dân, du khách đổ về khu danh thắng chiêm bái đông hơn so với mọi năm.