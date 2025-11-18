Bridgestone: 15 năm tại Việt Nam, mạng lưới lên đến 100 trung tâm lốp du lịch

Theo số liệu từ VAMA, doanh số ô tô năm 2024 đạt hơn 494.000 xe, tăng 22% so với năm trước và được dự báo đạt 600.000–700.000 xe mỗi năm vào 2030. Song hành với đà tăng trưởng này, Bridgestone đã cung cấp hơn 10 triệu lốp xe ra thị trường, khẳng định vai trò đối tác tin cậy của hàng triệu tài xế Việt Nam.

Công nghệ và sản phẩm đón đầu xu hướng xe điện

Trong chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm, Bridgestone liên tục đổi mới công nghệ, nổi bật là nền tảng ENLITEN™ – giúp giảm trọng lượng lốp, tối ưu lực cản lăn, kéo dài tuổi thọ và giảm CO₂ trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Tháng 7/2025, hãng ra mắt Turanza 6 tại Việt Nam – dòng lốp cao cấp đáp ứng đồng thời xe điện và xe xăng, mang lại khả năng kiểm soát tốt, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu. Bước đi này phù hợp trong bối cảnh xe điện và hybrid chiếm khoảng 22% doanh số ô tô mới năm 2024.

Cửa hàng thứ 100 – biểu tượng chất lượng và niềm tin

Cửa hàng thứ 100 được phát triển theo mô hình Trung tâm dịch vụ lốp tiêu chuẩn Bridgestone với không gian hiện đại, máy móc tiêu chuẩn toàn cầu và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Đây là một trong những điểm nhấn cho thấy định hướng của Bridgestone: nâng tầm trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ thống dịch vụ chính hãng tại Việt Nam.

Hoạt động xã hội và mục tiêu bền vững đến 2050

Bên cạnh kinh doanh, Bridgestone duy trì nhiều dự án cộng đồng như "Về nhà an toàn" và chương trình "Chiếc cầu nối nhịp tri thức". Từ 2019 đến nay, doanh nghiệp đã xây dựng 12 cây cầu tại Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Tây Ninh, giúp hàng trăm hộ dân và học sinh di chuyển an toàn hơn mỗi ngày.

Tại nhà máy Hải Phòng, Bridgestone cũng chuyển đổi từ LPG sang nhiên liệu sinh khối, giúp giảm 92% lượng CO₂ phát thải. Các nỗ lực này nằm trong chiến lược dài hạn hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, dựa trên cam kết E8 của Tập đoàn.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam chia sẻ: "Cột mốc 100 Trung tâm dịch vụ lốp tiêu chuẩn Bridgestone là minh chứng cho hành trình 15 năm của chúng tôi tại Việt Nam. Bridgestone sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thông minh và gắn kết con người, mang đến những giải pháp di chuyển an toàn và thân thiện môi trường cho người Việt."