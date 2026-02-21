Rộ trào lưu mua vàng mini 0,1 chỉ dịp Thần Tài

Một trong những xu hướng nổi bật của thị trường vàng dịp Tết Nguyên đán năm nay là việc nhiều thương hiệu đồng loạt tung ra các sản phẩm vàng 24K kích thước mini, trọng lượng chỉ từ 0,1 chỉ, thậm chí nhỏ hơn. Dòng sản phẩm này hướng đến nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ, lấy may đầu năm, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của đông đảo người tiêu dùng trong bối cảnh giá vàng duy trì ở mức cao.

Khảo sát cho thấy tại Bảo Tín Minh Hải, các sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 99,99% loại 0,1 chỉ đang được niêm yết với giá mua vào 1,795 triệu đồng và bán ra 1,825 triệu đồng. Đây là dòng sản phẩm được thương hiệu này tung ra từ cuối năm 2025 và luôn được người tiêu dùng săn tìm, thậm chí rao bán lại trên mạng với giá cao.

Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giới thiệu nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 0,1 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Kuromi, Doraemon, Hello Kitty… Giá bán phổ biến quanh mức 2,488 triệu đồng/sản phẩm, cao hơn so với vàng miếng cùng hàm lượng nhưng bù lại là yếu tố thẩm mỹ và quà tặng.

Các sản phẩm vàng mini 0,1 chỉ, 0,3 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải được bán với giá niêm yết của vàng 99,99%

Nhiều doanh nghiệp khác như Tập đoàn Phú Quý, Huy Thanh Jewelry, Ancarat cũng tung loạt sản phẩm vàng tích lũy chủ yếu từ 0,1 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ…

Tập đoàn Phú Quý có sản phẩm nhẫn tròn trơn 0,5 chỉ giá 8,935 triệu đồng; vàng các con giáp 1 chỉ giá 17,87 triệu đồng/chỉ; vàng Thần Tài hoặc nhẫn tròn trơn 99,99%...

Các sản phẩm vàng này được doanh nghiệp tính theo giá vàng ở thời điểm giao dịch cộng với tiền công chế tác, phần lớn đã tính theo giá niêm yết của từng sản phẩm.

Nếu vàng miếng SJC loại 1 lượng hoặc vàng nhẫn trơn 5 chỉ, 1 lượng của nhiều thương hiêu lớn không dễ mua với số lượng lớn do nguồn cung khan hiếm, sản phẩm vàng Thần Tài với giá trị nhỏ hơn nhiều, chỉ từ vài triệu đồng phù hợp với túi tiền của khách hàng.

Đồng thời, số lượng sản phẩm được các doanh nghiệp tung ra trong dịp Tết và dịp Thần Tài khá lớn nên khách dễ mua hơn qua các kênh online trên website của các công ty hoặc tới trực tiếp tại cửa hàng.

Đồng vàng 0,1 chỉ Hello Kitty được PNJ bán với giá 2,488 triệu đồng

Nhiều người tiêu dùng cho biết đã lựa chọn vàng mini trong dịp Tết như một hình thức tích lũy và lấy may. Chị Hương Hằng (ngụ TPHCM) chia sẻ số tiền mừng tuổi của con gái năm nay khoảng 5 triệu đồng, chị quyết định mua một miếng vàng 0,1 chỉ hình Hello Kitty với giá 2,488 triệu đồng.

"Nếu quy đổi, mức giá này tương đương gần 24,9 triệu đồng/chỉ, cao hơn đáng kể so với vàng miếng hay vàng nhẫn. Tuy nhiên, tôi xem đây là món quà vừa có giá trị, vừa mang ý nghĩa may mắn đầu năm. Quan trọng hơn là con tôi rất thích sản phẩm này" - chị Hằng nói.

Theo ghi nhận, các sản phẩm vàng mini hút khách nhờ giá trị nhỏ, dễ mua, thiết kế đa dạng, phù hợp làm quà tặng trong bối cảnh giá vàng miếng và vàng nhẫn đã vượt xa khả năng chi trả của nhiều người. Hiện nay, mỗi lượng vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn phổ biến đều dao động trên 180 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm vàng mini của Ancarat

Đại diện Bảo Tín Minh Hải cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, các bộ sản phẩm vàng 99,99% lấy cảm hứng từ bộ tứ Tùng – Cúc – Trúc – Mai nhận được sự quan tâm lớn. Các sản phẩm có trọng lượng từ 0,1 chỉ đến 2 chỉ đều được ép vỉ, dán tem kiểm định, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

Trong khi đó, DOJI cũng giới thiệu bộ sưu tập vàng 24K Kim Mã – dòng sản phẩm chủ lực phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết và ngày vía Thần Tài. Điểm nhấn là các đồng vàng Kim Mã Phát Lộc, Kim Mã Chiêu Tài thiết kế dáng tròn truyền thống, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ đến 5 chỉ, hướng tới nhu cầu tích trữ hoặc làm quà tặng phong thủy.

Các doanh nghiệp nhận định, trong mùa cao điểm mua sắm Tết 2026, thị trường ghi nhận sự áp đảo của vàng trang sức và vàng quà tặng thiết kế nhỏ gọn, trong khi sức mua vàng miếng và vàng ép vỉ truyền thống có dấu hiệu chững lại do rào cản giá quá cao.

Trưa 21-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 180,5 triệu đồng/lượng mua vào, 183 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được bán ra từ 181 – 183 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng may mắn của DOJI dịp Thần Tài năm nay

