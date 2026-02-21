Giá bạc tăng rất mạnh

Ngày 21/2, giá bạc thế giới bật tăng mạnh hơn 8%, lên trên 84 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng, qua đó củng cố vai trò trú ẩn an toàn cũng như sức hấp dẫn công nghiệp của kim loại này.

Theo đó, giá bạc giao ngay đạt khoảng 84,57 USD/ounce, tăng 6,94 USD, tương đương 8,93% so với phiên trước. Diễn biến tăng tốc diễn ra sau khi đồng bạc xanh giảm giá mạnh, khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bất lợi liên quan đến chính sách thuế quan toàn cầu của Nhà Trắng. Thất bại pháp lý này, kết hợp với căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, đã khiến thị trường gia tăng mức phí rủi ro, qua đó đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản thay thế.

Giới phân tích nhận định bạc đang hưởng lợi kép: vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn, vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp. Kim loại này đang dần hình thành nền tảng kỹ thuật ổn định trên mốc 80 USD/ounce, sau giai đoạn biến động mạnh hồi đầu tháng.

Ở khía cạnh kinh tế vĩ mô, thị trường đang cân nhắc giữa các tín hiệu trái chiều từ Mỹ. Tăng trưởng GDP quý IV chỉ đạt 1,4%, cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chỉ số PCE lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – vẫn ở mức 3%, cao hơn mục tiêu dài hạn. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn chia rẽ về lộ trình lãi suất, làm gia tăng bất định trên thị trường tài chính.

Sau giai đoạn thanh khoản sụt giảm do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và hoạt động đầu cơ mạnh trước đó, dòng tiền đang dần quay trở lại khi các thị trường mở cửa trở lại, góp phần gia tăng động lực tăng giá trong tuần này. Bạc hiện ghi nhận đà tăng ấn tượng bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại và các cú sốc địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Tuần trước, AuAg Funds – công ty quản lý quỹ đến từ Thụy Điển chuyên đầu tư vào các tài sản liên quan đến kim loại quý – công bố báo cáo triển vọng năm 2026, trong đó dự báo giá bạc có thể đạt 133 USD/ounce. Theo các chuyên gia của quỹ, bạc vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, thậm chí có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh nguồn cung không theo kịp nhu cầu.

“Sau nhiều năm nguồn cung không theo kịp nhu cầu, thị trường đang tiến gần đến trạng thái có thể tạo ra tác động đáng kể tới quá trình hình thành giá. Tình trạng thiếu hụt vật chất có khả năng đẩy giá bạc tăng mạnh trong thời gian ngắn”, báo cáo của AuAg Funds nhận định. Quỹ này cũng cho rằng nhu cầu đối với bạc có độ co giãn thấp do đặc tính khó thay thế và tỷ trọng chi phí bạc thường không lớn trong tổng giá thành sản phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng lạc quan. Bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research, cho biết đơn vị này vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với bạc, đặc biệt khi tỷ lệ vàng/bạc đang ở mức cao.

Theo bà Amos, bạc vẫn mang tính chất của một hàng hóa công nghiệp nhiều hơn là tài sản trú ẩn thuần túy. Cân bằng cung – cầu vật chất có dấu hiệu nới lỏng, trong khi thị trường có thể đã qua giai đoạn đỉnh lắp đặt điện mặt trời toàn cầu – một yếu tố từng thúc đẩy nhu cầu bạc. Bên cạnh đó, hoạt động đầu cơ và giao dịch quyền chọn gia tăng trong tháng 12 và tháng 1 đã góp phần đẩy giá lên cao trước khi điều chỉnh mạnh, làm gia tăng biến động và ảnh hưởng tới hình ảnh của bạc như một kênh trú ẩn ổn định.

Dù quan điểm còn khác biệt, diễn biến ngày 21/2 cho thấy bạc đang quay trở lại tâm điểm chú ý của giới đầu tư, khi hội tụ cả yếu tố địa chính trị, biến động tiền tệ và nhu cầu công nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều ẩn số.