Giá bạc giảm trong đêm giao thừa

Tối ngày 26/2 (tức 29 tháng Chạp), giá bạc trên thị trường quốc tế quay đầu giảm. Theo đó, giá bạc giao ngay hiện quanh mức 76,6 USD/ounce.

Kim loại trắng này đang chịu áp lực khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1 thấp hơn dự kiến, không làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Không chỉ bạc, giá vàng cũng đồng thời giảm mạnh, mất mốc 5.000 USD/ounce trong đêm ngày 26/1.

Về mặt lý thuyết, lạm phát thấp hơn làm tăng hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên, dường như các nhà tham gia thị trường đang tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động hơn là những thay đổi về áp lực giá cả.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định trong phạm vi hiện tại từ 3,50% đến 3,75% trong tháng 3 và tháng 4.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu (13/2) cho thấy lạm phát chung của Mỹ đã giảm xuống 2,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY) từ mức 2,7% trong tháng 12. Tính theo tháng, chỉ số CPI chung của Mỹ tăng với tốc độ chậm hơn, chỉ 0,2%, thấp hơn so với dự báo và mức 0,3% của tháng trước.

Trên bình diện địa chính trị, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Một báo cáo của Reuters cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công, một kịch bản sẽ buộc các nhà đầu tư phải chuyển sang các kênh đầu tư an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường Trung Quốc đóng cửa từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 2 để nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường Mỹ cũng đóng cửa nhân dịp ngày lễ Tổng thống. Điều này làm giảm sự tham gia giao dịch trong tuần này.

"Thị trường bạc ở Trung Quốc vẫn đang khan hiếm, với giá hợp đồng tương lai tại Thượng Hải đang ở trạng thái nghịch đảo", tập đoàn tinh luyện bạc Heraeus của Đức cho biết trong bản báo cáo mới nhất.

"Tuy nhiên, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cường độ đầu cơ đang giảm bớt, với số lượng hợp đồng mở trên SHFE giảm khi các nhà đầu tư giảm bớt rủi ro trong kỳ nghỉ lễ khi Tết Nguyên đán bắt đầu."

Tại thị trường Việt Nam, các giao dịch bạc cũng bị tạm ngừng do nghỉ Tết Nguyên đán. Trong phiên cuối cùng của năm âm lịch 2025, bạc Phú Quý 999 1kg có giá mua vào là 76,66 triệu đồng/kg và 79,03 triệu đồng/kg chiều bán ra.