Khách Tây dành hơn 13 tiếng để thử một trải nghiệm ở Việt Nam: "Thật sự vui và biết ơn"

17-02-2026 - 10:16 AM | Thị trường

Không chọn du lịch nghỉ dưỡng hay check-in sang chảnh, một vị khách Tây đã dành trọn hơn 13 tiếng để trải nghiệm Tết Việt theo cách truyền thống.

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách quốc tế thường nghĩ ngay đến phở, cà phê sữa đá hay những bãi biển nhiệt đới. Nhưng với không ít người, điều khiến họ ấn tượng sâu sắc lại là những trải nghiệm văn hóa bản địa, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Mới đây, câu chuyện của một vị khách Tây tên Hamza đã thu hút sự chú ý khi anh chia sẻ về lần đầu tiên được tự tay gói và luộc bánh chưng theo đúng cách truyền thống của người Việt.

(Nguồn: @hamza_angi)

Thay vì chỉ đứng xem hay chụp ảnh, Hamza thực sự "nhập cuộc". Anh cùng mọi người chuẩn bị lá dong, vo gạo nếp, ướp thịt, đãi đỗ xanh rồi tỉ mỉ gói từng chiếc bánh vuông vức. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất không chỉ là công đoạn gói bánh, mà là khoảng thời gian chờ đợi sau đó.

"Tết năm nay thật sự đặc biệt với mình. Lần đầu tiên mình được nấu bánh chưng theo cách truyền thống - nhóm lửa thật, ngồi canh nồi suốt nhiều giờ liền. 13 tiếng luộc bánh. Khói bám đầy quần áo. Thiếu ngủ một chút. Nhưng đổi lại là một trải nghiệm mà mình sẽ không bao giờ quên", Hamza chia sẻ.

Theo lời anh, sau khi gói xong, mọi người nhóm một bếp lửa lớn ngoài trời và đặt nồi bánh lên luộc xuyên đêm. Không phải vài tiếng cho có lệ, mà là hơn 13 tiếng liên tục để bánh chín kỹ, dẻo và thơm đúng chuẩn. Ngoài thời gian chuẩn bị và gói bánh, riêng khoảng thời gian chờ nồi bánh sôi đã kéo dài suốt nửa ngày.

(Nguồn: @hamza_angi)

(Nguồn: @hamza_angi)

Với nhiều người Việt, việc thức đêm canh nồi bánh chưng là ký ức quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Nhưng với một người nước ngoài như Hamza, đó lại là trải nghiệm hoàn toàn mới. Anh kể rằng khói bếp ám vào tóc, vào quần áo, mắt cay vì ngồi gần lửa quá lâu. Đêm xuống, trời se lạnh, ai cũng có chút mệt vì thiếu ngủ. Thế nhưng, không khí quây quần bên bếp lửa, những câu chuyện rôm rả và cảm giác cùng chờ đợi một điều gì đó đã khiến mọi thứ trở nên đáng giá.

Hamza thừa nhận anh có hơi mệt, nhưng niềm vui thì nhiều hơn. "Thật sự rất vui và biết ơn khi được sống và cảm nhận Tết theo cách này", anh nói thêm. Với anh, đây không chỉ là nấu một món ăn, mà là được chạm vào một phần văn hóa - nơi mọi người cùng nhau làm việc, cùng chờ đợi và cùng chia sẻ thành quả.

Bài chia sẻ của Hamza nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng và bình luận thích thú. Không ít người Việt bày tỏ sự xúc động khi thấy một vị khách nước ngoài trân trọng phong tục truyền thống đến vậy.

Giữa rất nhiều trải nghiệm du lịch hiện đại, việc dành hơn 13 tiếng để nhóm lửa, luộc bánh và chờ đợi trong khói bếp có thể nghe có vẻ "cực". Nhưng với Hamza, đó lại là cách anh cảm nhận Tết một cách trọn vẹn nhất. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc giản dị ấy mới là điều khiến một cái Tết ở Việt Nam trở nên đặc biệt đến vậy trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo Châu Anh

