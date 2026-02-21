Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hyundai Tucson 2027 lộ diện bản XRT Pro hầm hố: Nâng gầm, máy hybrid như Palisade, dễ thêm bản chạy 100km không cần xăng

21-02-2026 - 15:25 PM | Thị trường

Thế hệ mới của Hyundai Tucson đang hoàn tất thử nghiệm mùa đông trước khi ra mắt năm 2027. Bản XRT Pro gây chú ý với diện mạo vuông vức, nâng gầm, vi sai điện tử và loạt nâng cấp off-road.

Hyundai Tucson dẵ bị bắt gặp trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi bước vào năm mẫu 2027. Đáng chú ý, hai nguyên mẫu xuất hiện cùng lúc, gồm một bản tiêu chuẩn và một bản XRT Pro mang phong cách địa hình rõ rệt.

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng những hình ảnh chạy thử mới nhất đã xác nhận Hyundai Tucson 2027 sẽ có phiên bản XRT Pro đậm chất xe địa hình. Ảnh: Autoevolution

Ngoại hình vuông vức hơn

Dù còn ngụy trang kín mít, Hyundai Tucson 2027 cho thấy các mảng thân xe vuông vức hơn thế hệ hiện tại. Xe có ít nhất hai kiểu thanh giá nóc khác nhau, trong đó bản XRT Pro nổi bật với thiết kế cứng cáp hơn, tương tự cách Hyundai Palisade 2026 giới thiệu biến thể XRT Pro.

So với bản thường, Tucson XRT Pro được nâng gầm, sử dụng mâm hợp kim riêng sơn đen với logo XRT và đi kèm lốp Continental CrossContact ATR kích thước 235/60R18. Đây là dòng lốp thiên về đa địa hình, cải thiện độ bám đường đất và mặt đường ướt, đồng thời vẫn đảm bảo độ êm và độ bền.

Thiết kế cản trước/sau của XRT Pro dựng đứng hơn, tạo cảm giác khỏe khoắn. Tổng thể xe thêm phần cơ bắp với vòm bánh lục giác, nắp capo phẳng và cụm đèn mới gồm xi-nhan đặt dọc, đèn pha bố trí thấp. Đèn hậu cũng dựng đứng mang hơi hướng Palisade, giúp xe trông cao lớn hơn thế hệ cũ.

Với cấu hình này, Hyundai Tucson XRT Pro rõ ràng hướng tới các đối thủ như Subaru Forester và Honda CR-V TrailSport trong phân khúc C-SUV. Ảnh: Autoevolution

Ngoài diện mạo hầm hố, bản XRT Pro được kỳ vọng có thêm tấm ốp bảo vệ gầm, móc cứu hộ, chế độ lái địa hình chuyên biệt, giao diện hiển thị off-road và đặc biệt là vi sai chống trượt điện tử (eLSD) phía sau.

Trên Palisade XRT Pro, eLSD sử dụng ly hợp điều khiển điện tử để phân bổ mô-men xoắn giữa hai bánh sau, có thể dồn tới 100% lực kéo về một bánh khi cần. Hệ thống này tích hợp với dẫn động bốn bánh HTRAC và hiệu quả hơn kiểu phân bổ lực kéo bằng phanh.

Nguyên mẫu bản tiêu chuẩn bị bắt gặp có chiều cao gầm thấp hơn, bộ mâm và lốp thiên về đường trường. Tuy vậy, thiết kế đèn xi-nhan dọc và cụm đèn pha thấp vẫn tương đồng với XRT Pro.

Một phiên bản khác cũng được bắt gặp chạy thử. Đây có thể là bản thường. Ảnh: Autoevolution

Nội thất công nghệ cao

Bên trong, Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ sử dụng hệ thống giải trí Pleos Connect mới. Cấu hình dự kiến gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch và màn hình trung tâm lên tới 17 inch - thuộc nhóm lớn nhất phân khúc. Bên dưới vẫn có nhiều nút bấm vật lý, phù hợp với xu hướng “kết hợp số hóa và thực dụng”.

Cái nhìn thoáng qua về không gian bên trong xe. Ảnh: Autoevolution

Hệ thống hybrid mới

Về động cơ, Hyundai nhiều khả năng sẽ áp dụng hệ thống hybrid thế hệ mới TMED-II - từng ra mắt trên Palisade. Khác với động cơ 2.5L trên mẫu SUV cỡ lớn, Tucson có thể dùng máy 1.6L nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Một số hình dung về Hyundai Tucson mới có thể trông như thế nào. Ảnh: Carscoops, Top Electric SUV

Ngoài ra, phiên bản plug-in hybrid với tầm hoạt động mục tiêu khoảng 100 km theo chuẩn WLTP cũng đang được phát triển. Ở đỉnh cao đội hình, Hyundai có thể tung ra biến thể hiệu năng cao N cho Tucson thế hệ mới, kết hợp hỗ trợ hybrid nhằm cải thiện khả năng tăng tốc nhưng vẫn tuân thủ Euro 7.

Nếu đúng lộ trình, Hyundai Tucson 2027 sẽ là màn “lột xác” toàn diện, không chỉ ở thiết kế mà còn ở công nghệ và cấu hình vận hành, hứa hẹn khuấy động mạnh phân khúc C-SUV toàn cầu.

Theo Thanh Linh

Đời sống Pháp luật

