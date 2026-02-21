Lộ hình ảnh mới nhất của Galaxy S26 Ultra

Cộng đồng công nghệ đang "dậy sóng" trước loạt ảnh thực tế vừa rò rỉ của Galaxy S26 Ultra phiên bản màu Trắng. Dù chưa chính thức ra mắt, nhưng vẻ đẹp tinh khôi và những tinh chỉnh thiết kế mới trên siêu phẩm này đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người dùng, hứa hẹn tạo nên cơn sốt ngay khi lên kệ.

Trong khi tông màu Cobalt Violet được dự đoán sẽ là màu chủ đạo (signature) của dòng Galaxy S năm nay, thì phiên bản màu Trắng qua những hình ảnh mô hình vừa lộ diện lại mang đến một sức hút khó cưỡng nhờ sự thanh lịch và tối giản. Những đường nét thiết kế của máy hiện lên rõ ràng, cho thấy sự kế thừa và hoàn thiện từ thế hệ trước. Nếu như Galaxy S25 Ultra đã bắt đầu hành trình "mềm hóa" các góc cạnh vuông vức, thì S26 Ultra tiếp tục đẩy trải nghiệm cầm nắm lên một tầm cao mới. Các góc máy được bo cong tinh tế hơn, vừa giữ được sự sang trọng, nam tính của dòng Note cũ, vừa loại bỏ cảm giác cấn tay khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mặt lưng chính là cụm camera được thiết kế theo ngôn ngữ tối giản "giọt nước" trứ danh. Dù đây mới chỉ là bản mô hình (dummy unit) và chưa có lớp phủ trong suốt tinh xảo như bản thương mại, nhưng người dùng vẫn dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cách bố trí. Galaxy S26 Ultra màu Trắng vẫn giữ đặc trưng hai vòng tròn tách biệt, trong đó khéo léo tích hợp cảm biến ToF và camera tele 3x. Cách sắp xếp này không chỉ đảm bảo tính đồng bộ cho cả ba phiên bản S26 series mà còn tạo nên điểm nhận diện thương hiệu rõ nét, giúp thiết bị trông thanh thoát và hiện đại hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc.

Về cấu hình rò rỉ, "quái vật" này dự kiến sẽ không làm người hâm mộ thất vọng khi trang bị bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB cho mọi phiên bản. Riêng phiên bản Ultra cao cấp nhất có thể sở hữu tới 16GB RAM và bộ nhớ khổng lồ 1TB, sẵn sàng đáp ứng mọi tác vụ đa nhiệm nặng nề nhất. Bên cạnh 4 màu sắc cơ bản là Violet, Black, Blue và White, Samsung dự kiến sẽ tung ra thêm các màu độc quyền bán online, nhưng rõ ràng, phiên bản màu Trắng với vẻ đẹp thuần khiết này đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị "hoa hậu" của làng smartphone Android năm 2026.