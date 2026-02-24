"Vị trí vàng" đặt máy hút ẩm trong nhà

Mùa nồm ẩm ở miền Bắc đang cao điểm, để tránh ngôi nhà "ngập" trong ẩm mốc, hãy áp dụng những "bí quyết vàng" dùng máy hút ẩm vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm điện đáng kể.

1. Chọn máy hút ẩm và công suất phù hợp ngay từ đầu – tiết kiệm lớn nhất

Đừng mua máy công suất quá lớn cho phòng nhỏ: Phòng dưới 15m² chỉ cần 5-7 lít/ngày; 15-25m² dùng 8-12 lít/ngày; trên 25m² mới cần 12 lít trở lên.

Ảnh minh họa

Máy quá mạnh cho phòng bé sẽ chạy "lì" không cần thiết, tốn điện vô ích. Ngược lại, máy yếu thì phải chạy lâu hơn để đạt độ ẩm mong muốn.

2. Vị trí vàng đặt máy hút ẩm – tăng tốc hút ẩm, giảm thời gian chạy

Đặt ở giữa phòng, cách tường ít nhất 20-50cm (tốt nhất 30cm) để không khí lưu thông tự do, không bị chắn lỗ hút/thổi.

Tránh kê sát tường, góc phòng hoặc bị đồ đạc che chắn – máy sẽ phải "gắng sức" hơn, tốn điện gấp đôi.

Ngoài ra, khi dùng máy hút ẩm, bạn nên đóng kín cửa sổ, cửa phòng để ẩm ngoài không xâm nhập, giúp máy nhanh đạt mục tiêu và tự ngắt sớm.

3. Sử dụng chế độ thông minh – "bí kíp" tiết kiệm điện hàng đầu

Ưu tiên chế độ Auto (tự động): Máy tự cảm biến độ ẩm, chạy mạnh khi ẩm cao rồi tự ngắt hoặc giảm công suất khi đạt mức lý tưởng (thường 50-60% là thoải mái, không khô quá gây hại da và họng). Tránh chế độ Continuous (liên tục) trừ khi phòng cực ẩm.

Ảnh minh họa.

Lần đầu dùng: Đặt độ ẩm thấp nhất (25-40%) để máy "dọn sạch" nhanh. Sau đó tăng dần lên 50-60% để duy trì. Nhiều máy có chế độ Sleep hoặc Eco – dùng ban đêm để tiết kiệm hơn.

4. Bật máy hợp lý, không chạy 24/7 – tránh lãng phí

Không cần bật cả ngày đêm: Bật 3-4 giờ sáng sớm (khi nồm nặng nhất) + 2-3 giờ tối là đủ cho hầu hết nhà ở.

Tổng thời gian lý tưởng: 4-8 giờ/ngày tùy độ ẩm. Khi phòng đã khô ráo (độ ẩm dưới 60%), tắt máy để nghỉ. Cắm điện liên tục nếu máy có cảm biến tốt – máy sẽ tự ngắt nghỉ nhiều hơn, bền và tiết kiệm hơn bật/tắt thủ công.

5. Bảo dưỡng định kỳ – giữ máy hút ẩm "khỏe" để tiết kiệm điện lâu dài

Vệ sinh lưới lọc bụi 1-2 tuần/lần (bụi bám làm máy chạy lâu hơn để hút cùng lượng ẩm). Xả nước bình chứa ngay khi đầy (hoặc kết nối ống thoát nước liên tục nếu có). Lau sạch bộ phận hút/thổi, tránh tắc nghẽn – máy sạch sẽ chạy êm, hiệu quả cao, điện ít hơn.