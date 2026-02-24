Lộ diện showroom Jeep, RAM sau khi về tay THACO phân phối: Chung nhà với Peugeot, đã có xe về, giá kỳ vọng rẻ hơn trước nhờ cấu hình mới

Logo hai thương hiệu Jeep và RAM đã chính thức xuất hiện tại một showroom ở Long Biên (Hà Nội), đặt cùng không gian với Peugeot. Động thái này ngầm xác nhận việc Jeep và RAM sẽ được phân phối bởi THACO Auto sau thời gian dài xuất hiện tin đồn trên thị trường.

Đáng chú ý, showroom nói trên trước đây từng kinh doanh đồng thời Kia và Mazda, cũng thuộc hệ thống của THACO. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu cho thấy bước chuyển đáng kể trong danh mục sản phẩm của tập đoàn này tại Hà Nội.

Showroom Jeep và RAM ở Hà Nội nằm chung không gian với Peugeot. Ảnh: ST

Trước đó, hồi tháng 1/2026, trong một sự kiện nội bộ của THACO Auto đã xuất hiện hai mẫu xe RAM 1500 RHO và Jeep Wrangler Rubicon. Khi đó, thông tin này gây bất ngờ bởi Jeep và RAM vốn được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Jeep Vietnam Automobiles (JVA) từ năm 2021.

Nếu Jeep và RAM chính thức về tay THACO Auto, thị trường có thể kỳ vọng những thay đổi về giá bán và chiến lược sản phẩm. THACO hiện lắp ráp và phân phối Peugeot – thương hiệu cùng thuộc tập đoàn Stellantis. Việc mở rộng sang Jeep hoặc RAM, thậm chí tính đến phương án lắp ráp trong nước, là kịch bản có thể xảy ra trong dài hạn.

Bên cạnh đó, lợi thế về quy mô nhập khẩu và hệ thống logistics sẵn có của THACO Auto có thể giúp tối ưu chi phí vận chuyển, bảo hiểm, đăng kiểm và phụ tùng. Điều này không chỉ tác động đến giá bán ban đầu mà còn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng về sau.

Một chiếc RAM 1500 dùng động cơ 3.0L xuất hiện ở showroom tại Hà Nội. Ảnh: BMXB

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc RAM 1500 xuất hiện tại showroom Long Biên sử dụng động cơ xăng 3.0L tăng áp kép, thay cho máy V8 5.7L hút khí tự nhiên từng được JVA phân phối trước đây. Việc chuyển sang cấu hình dung tích nhỏ hơn có thể giúp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, qua đó mở ra khả năng điều chỉnh giá bán theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Khối động cơ 3.0L tăng áp kép trên RAM 1500 cho công suất cực đại 420 mã lực, 636 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Những thông số đều cao hơn công suất của động cơ 5.7L V8 từng phân phối tại Việt Nam (chỉ có 395 mã lực, 560 Nm mô-men xoắn).

Hiện phía THACO Auto vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc phân phối hai thương hiệu này, cũng như dải sản phẩm cụ thể sẽ mở bán trong thời gian tới.