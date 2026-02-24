Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện showroom Jeep, RAM sau khi về tay THACO phân phối: Chung nhà với Peugeot, đã có xe về, giá kỳ vọng rẻ hơn trước nhờ cấu hình mới

24-02-2026 - 19:26 PM | Thị trường

Lộ diện showroom Jeep, RAM sau khi về tay THACO phân phối: Chung nhà với Peugeot, đã có xe về, giá kỳ vọng rẻ hơn trước nhờ cấu hình mới

Logo hai hãng Jeep và RAM xuất hiện tại showroom THACO Auto ở Hà Nội, cho thấy sự chuyển đổi về nhà phân phối tại Việt Nam.

Logo hai thương hiệu Jeep và RAM đã chính thức xuất hiện tại một showroom ở Long Biên (Hà Nội), đặt cùng không gian với Peugeot. Động thái này ngầm xác nhận việc Jeep và RAM sẽ được phân phối bởi THACO Auto sau thời gian dài xuất hiện tin đồn trên thị trường.

Đáng chú ý, showroom nói trên trước đây từng kinh doanh đồng thời Kia và Mazda, cũng thuộc hệ thống của THACO. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu cho thấy bước chuyển đáng kể trong danh mục sản phẩm của tập đoàn này tại Hà Nội.

Showroom Jeep và RAM ở Hà Nội nằm chung không gian với Peugeot. Ảnh: ST

Trước đó, hồi tháng 1/2026, trong một sự kiện nội bộ của THACO Auto đã xuất hiện hai mẫu xe RAM 1500 RHO và Jeep Wrangler Rubicon. Khi đó, thông tin này gây bất ngờ bởi Jeep và RAM vốn được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Jeep Vietnam Automobiles (JVA) từ năm 2021.

Nếu Jeep và RAM chính thức về tay THACO Auto, thị trường có thể kỳ vọng những thay đổi về giá bán và chiến lược sản phẩm. THACO hiện lắp ráp và phân phối Peugeot – thương hiệu cùng thuộc tập đoàn Stellantis. Việc mở rộng sang Jeep hoặc RAM, thậm chí tính đến phương án lắp ráp trong nước, là kịch bản có thể xảy ra trong dài hạn.

Bên cạnh đó, lợi thế về quy mô nhập khẩu và hệ thống logistics sẵn có của THACO Auto có thể giúp tối ưu chi phí vận chuyển, bảo hiểm, đăng kiểm và phụ tùng. Điều này không chỉ tác động đến giá bán ban đầu mà còn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng về sau.

Một chiếc RAM 1500 dùng động cơ 3.0L xuất hiện ở showroom tại Hà Nội. Ảnh: BMXB

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc RAM 1500 xuất hiện tại showroom Long Biên sử dụng động cơ xăng 3.0L tăng áp kép, thay cho máy V8 5.7L hút khí tự nhiên từng được JVA phân phối trước đây. Việc chuyển sang cấu hình dung tích nhỏ hơn có thể giúp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, qua đó mở ra khả năng điều chỉnh giá bán theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Khối động cơ 3.0L tăng áp kép trên RAM 1500 cho công suất cực đại 420 mã lực, 636 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Những thông số đều cao hơn công suất của động cơ 5.7L V8 từng phân phối tại Việt Nam (chỉ có 395 mã lực, 560 Nm mô-men xoắn).

Hiện phía THACO Auto vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc phân phối hai thương hiệu này, cũng như dải sản phẩm cụ thể sẽ mở bán trong thời gian tới.

Theo Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2026 sẽ là năm của xe máy điện?

2026 sẽ là năm của xe máy điện? Nổi bật

Việt Nam vừa đón một tin cực vui từ Trung Quốc

Việt Nam vừa đón một tin cực vui từ Trung Quốc Nổi bật

Từ tháng 3/2026: Các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép sản xuất pháo hoa nổ

Từ tháng 3/2026: Các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép sản xuất pháo hoa nổ

19:25 , 24/02/2026
Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1,4 tấn và 17 triệu tấn đồng

Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1,4 tấn và 17 triệu tấn đồng

19:16 , 24/02/2026
Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, quốc gia Đông Nam Á chốt đơn 1.000 tấn gạo từ Mỹ, sẽ được miễn thuế với 172 mặt hàng

Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, quốc gia Đông Nam Á chốt đơn 1.000 tấn gạo từ Mỹ, sẽ được miễn thuế với 172 mặt hàng

18:26 , 24/02/2026
Video hàng chục robot tung cước gây choáng ngợp đền Thiên Đàn

Video hàng chục robot tung cước gây choáng ngợp đền Thiên Đàn

18:13 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên