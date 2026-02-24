Công an cảnh báo nóng sát ngày Vía Thần Tài: Đã không mua được vàng, còn khiến tài khoản bốc hơi trong tích tắc

Càng sát ngày Vía Thần Tài, nhu cầu mua sắm vàng để lấy lộc đầu năm của người dân lại càng tăng đột biến. Nắm bắt được tâm lý muốn mua sớm để giữ giá, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã dựng lên một ma trận lừa đảo vô cùng tinh vi.

Theo thông tin từ Công an thành phố Huế, kịch bản giăng bẫy bắt đầu bằng việc tạo lập hàng loạt fanpage và website giả mạo các thương hiệu vàng bạc đá quý lớn. Để thao túng niềm tin của người tiêu dùng, kẻ gian cắt ghép tinh vi hình ảnh thực tế tại cửa hàng, cho nhân viên mặc đồng phục chuẩn, làm giả hóa đơn y như thật và thậm chí chèn sẵn mã QR chuyển khoản vào ảnh chụp.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, từ cuối năm 2025, mỗi ngày có hàng tá trang web mạo danh mọc lên, thi nhau chạy quảng cáo rầm rộ với những lời chào mời hấp dẫn như giữ suất mua vàng, đặt cọc online hay thậm chí là tặng vàng miễn phí.

Tuy nhiên, việc mất tiền cọc mua vàng chỉ là bước khởi đầu cho một kịch bản tàn độc hơn rất nhiều. Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lừa đảo sẽ lập tức thông báo giao dịch bị lỗi hoặc ghi sai cú pháp và ngỏ ý muốn hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng. Đây chính là bước ngoặt tử thần. Bọn chúng sẽ dụ dỗ người mua thực hiện cuộc gọi chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hướng dẫn từng bước thao tác hủy giao dịch.

Khi nạn nhân đồng ý, mọi hoạt động trên màn hình đều bị kẻ gian giám sát chặt chẽ. Dưới sự dẫn dắt liên tục nhằm gây nhiễu loạn tâm lý, nạn nhân sẽ tự tay truy cập vào ứng dụng ngân hàng, tất toán các sổ tiết kiệm, nhập mã bảo mật OTP và vô tình chuyển toàn bộ tài sản tích cóp sang tài khoản của bọn chúng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ tiền bạc bỗng chốc tan biến.

Sự lộng hành của tội phạm mạng đang đặt ra hồi chuông báo động đỏ về an toàn tài chính. Thống kê từ năm 2020 đến nay cho thấy, Việt Nam đã phải đối mặt với hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, gây ra mức thiệt hại khổng lồ chạm ngưỡng 40.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh này, các thương hiệu vàng uy tín đều đồng loạt khẳng định họ tuyệt đối không giao dịch bán vàng qua mạng xã hội, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản đặt cọc trước.

Để tự bảo vệ mình trong dịp lễ quan trọng này, người dân tuyệt đối không giao dịch qua các hội nhóm lạ, không chia sẻ màn hình thiết bị và không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Lựa chọn duy nhất và an toàn nhất vẫn là trực tiếp đến các điểm bán chính thống để mua sắm.