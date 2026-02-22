Vàng đang bước vào chu kỳ siêu tăng giá, mốc 6.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Kitco News, ông Eric Strand, Giám đốc đầu tư của AuAg Funds, cho rằng vàng đang bước vào một “chu kỳ siêu tăng giá” (super bull cycle) và mức 6.000 USD/ounce không phải là kịch bản phi thực tế nếu các yếu tố như bất ổn địa chính trị, nợ công toàn cầu và xu hướng phi đô la hóa tiếp tục gia tăng.

Nhận định xuất hiện trong bối cảnh vàng đã dao động quanh vùng giá kỷ lục mới, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu. Theo phân tích của Financial Times, động lực chính đẩy vàng lên vùng giá cao không chỉ đến từ yếu tố lãi suất hay chu kỳ kinh tế, mà còn từ nhu cầu mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương. Trong hai năm gần đây, lượng vàng mua ròng của ngân hàng trung ương toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, phản ánh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách của nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nợ công toàn cầu tiếp tục mở rộng. Điều này củng cố vai trò của vàng như một tài sản không phụ thuộc vào cam kết của chính phủ hay tổ chức phát hành nào.

Các chiến lược gia của UBS và BMO đã xây dựng kịch bản giá vàng vượt 6.000 USD trong trung hạn nếu xu hướng mua dự trữ và rủi ro địa chính trị không hạ nhiệt. Mặc dù mức giá này nghe có vẻ táo bạo, nhưng trong bối cảnh mặt bằng giá đã được nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch, nhiều tổ chức tài chính cho rằng đây là bước tiếp theo của chu kỳ tăng dài hạn.

Nếu vàng là biểu tượng của sự ổn định, thì bạc lại được xem là “phiên bản đòn bẩy” của vàng. Theo phân tích của The Wall Street Journal, bạc thường có biên độ dao động lớn hơn vàng, đặc biệt khi dòng tiền đầu cơ tăng mạnh.

Ngoài vai trò kim loại quý, bạc còn có ứng dụng công nghiệp rộng rãi, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất tấm pin mặt trời. The Economist từng lưu ý rằng nhu cầu bạc trong công nghệ xanh đang gia tăng, trong khi nguồn cung mỏ tăng chậm, tạo ra rủi ro thiếu hụt trong trung hạn.

Tuy nhiên, chính đặc tính “lai” giữa tài sản trú ẩn và kim loại công nghiệp khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động kinh tế. Khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại, nhu cầu công nghiệp có thể suy yếu, kéo giá bạc điều chỉnh mạnh hơn vàng. Theo Reuters, những cú dao động 20–30% trong thời gian ngắn không phải là điều hiếm thấy đối với bạc.

Một yếu tố then chốt khác là chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo CNBC, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách hoặc chấp nhận lạm phát cao hơn mục tiêu đều có thể hỗ trợ giá vàng. Khi lãi suất thực giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lợi suất, cũng giảm theo.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, từ Trung Đông đến Đông Âu, tiếp tục củng cố vai trò của vàng như tài sản phòng vệ. Financial Times nhận định rằng mỗi đợt leo thang căng thẳng thường kéo theo dòng vốn tìm đến vàng, bất kể biến động ngắn hạn.

Dù triển vọng dài hạn được nhiều tổ chức đánh giá tích cực, con đường đi lên của vàng và bạc không hề bằng phẳng. Các vị thế đòn bẩy cao trên thị trường phái sinh có thể nhanh chóng bị tháo chạy khi tâm lý đảo chiều, tạo ra những đợt điều chỉnh sâu.

Đối với bạc, rủi ro càng lớn hơn do tính thanh khoản thấp hơn vàng và sự phụ thuộc vào chu kỳ công nghiệp. Một số nhà phân tích được Reuters phỏng vấn cảnh báo rằng khi kinh tế toàn cầu suy yếu mạnh, bạc có thể giảm nhanh hơn vàng.

Liệu 6.000 USD có khả thi?

Mốc 6.000 USD/ounce mà Eric Strand đề cập có thể gây tranh cãi, nhưng câu hỏi cốt lõi là: điều gì có thể đảo ngược xu hướng hiện tại? Theo Financial Times, chỉ khi thế giới quay lại kỷ luật tài khóa, ổn định địa chính trị và chính sách tiền tệ đáng tin cậy hơn, áp lực hỗ trợ vàng mới suy giảm đáng kể.

Ở thời điểm hiện tại, vàng vẫn giữ vai trò “neo” trong danh mục đầu tư toàn cầu, còn bạc là lựa chọn có mức sinh lời tiềm năng cao hơn nhưng đi kèm biến động lớn. Dù kịch bản 6.000 USD có thành hiện thực hay không, các yếu tố nền tảng đang cho thấy thị trường kim loại quý không chỉ dựa vào động lực ngắn hạn, mà phản ánh một sự tái định hình trong cách thế giới nhìn nhận rủi ro và giá trị lưu trữ tài sản.

Theo: Kitco News, Financial Times