Mỹ đàm phán bán dầu Venezuela cho ông trùm thứ 3 thế giới: Sẽ giảm thuế cho hàng nhập khẩu, khẳng định ‘không muốn bất kỳ quốc gia nào mua dầu Nga’

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ đang tích cực đàm phán về việc bán dầu của Venezuela cho Ấn Độ nhằm giúp New Delhi đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và giảm phụ thuộc vào Nga. Thông tin được Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Sergio Gor, công bố ngày 20/2 tại New Delhi.

Theo ông Gor, Bộ Năng lượng Mỹ đang trao đổi với Bộ Năng lượng Ấn Độ về vấn đề này và hai bên hy vọng sẽ sớm đạt được tiến triển. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn Ấn Độ mở rộng nguồn cung dầu, trong bối cảnh Washington không muốn bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu của Nga.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đặt điều kiện đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ, giảm sự phụ thuộc vào dầu thô Nga để đổi lấy việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.

Tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% theo một thỏa thuận thương mại tạm thời. Đồng thời, ông cũng dỡ bỏ mức thuế trừng phạt 25% sau khi Ấn Độ cam kết chấm dứt việc mua dầu của Nga — nguồn thu mà Washington cho rằng góp phần tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Gor cho biết Ấn Độ sẽ tăng mua dầu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela. Ông cũng tiết lộ rằng một thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa hai nước có thể được ký kết sớm hơn dự kiến sau khi điều chỉnh một số điểm kỹ thuật. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mời ông Trump tới thăm Ấn Độ.

Thỏa thuận thương mại tạm thời dự kiến có hiệu lực từ tháng 4. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Mỹ có khả năng sẽ ban hành thông báo chính thức trong tháng này về việc giảm thuế xuống 18%.

Sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga từ năm 2022, Ấn Độ đã trở thành khách hàng lớn nhất mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển nhờ mức giá chiết khấu sâu. Điều này từng gây ra sự bất bình từ các quốc gia phương Tây.

“Về vấn đề dầu mỏ, đã có thỏa thuận… Chúng ta đã thấy Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung dầu của họ. Có một cam kết. Vấn đề không phải là về Ấn Độ. Hoa Kỳ không muốn bất kỳ ai mua dầu của Nga”, ông Gor nói.

Theo thông tin trước đó, Mỹ đã đề xuất bán dầu của Venezuela cho Ấn Độ để thay thế lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đạt được thỏa thuận cung cấp với tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Washington đã cấp giấy phép cho các công ty thương mại Vitol và Trafigura tiếp thị và bán hàng triệu thùng dầu của Venezuela.

Diễn biến này cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách năng lượng và thương mại của Mỹ, đồng thời có thể tác động đến dòng chảy dầu thô toàn cầu trong thời gian tới.

Theo Reuters﻿