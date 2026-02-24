Nóng: Bảo Tín Mạnh Hải thay đổi chính sách bán vàng 0,1 chỉ từ 24/2/2026

Bảo Tín Mạnh Hải vừa phát đi thông báo về chính sách mở bán sản phẩm Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ trên toàn hệ thống cửa hàng kể từ ngày 24/2/2026.

Theo thông tin công bố, tại các cửa hàng khu vực miền Nam, doanh nghiệp tổ chức bán trực tiếp tại cửa hàng với số lượng 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

Tại các cửa hàng ở Bắc Ninh và Hải Phòng, sản phẩm được bán trực tiếp với số lượng 80 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

Riêng tại các cửa hàng khu vực Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải dừng bán trực tiếp và chỉ mở bán online. Số lượng mở bán là 1.000 sản phẩm/ngày, thời gian từ 9h đến 15h. Khách hàng thanh toán online và nhận hàng tại cửa hàng sau 4 ngày kể từ ngày đặt mua. Doanh nghiệp cho biết khách hàng có thể quét mã QR hoặc truy cập đường link được cung cấp để mua hàng.

Theo thông báo, mỗi khách hàng được mua tối đa 1 sản phẩm/ngày, áp dụng chung cho cả hình thức mua tại cửa hàng và mua online.

Sản phẩm Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải là vàng ép vỉ có trọng lượng 0,1 chỉ. Thiết kế sản phẩm sử dụng chủ đề "Tứ quý" với các họa tiết tùng, cúc, trúc, mai. Sản phẩm được đóng gói, niêm phong theo quy cách của doanh nghiệp và phân phối qua hệ thống cửa hàng cũng như kênh bán online tùy từng khu vực áp dụng. Hiện dòng sản phẩm này dang nhận được nhiều sự săn đón của khách hàng vì có mức giá hợp lý, không mất tiền công và sở hữu hình thức đẹp để có thể làm quà tặng hoặc tích luỹ. Theo thông tin công bố, việc mở bán được thực hiện với số lượng giới hạn theo ngày tại từng địa bàn.



