Honda Việt Nam sắp thêm xe mới giống Lead: Mặt tiền như SH, màn tròn độc đáo, giá quy đổi ngang Lead bản cao nhất

Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B, Honda Việt Nam đã đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới. Ngay khi hình ảnh được công bố, cộng đồng nhanh chóng nhận ra mẫu xe này có phom dáng rất quen thuộc.

Hình ảnh trong Công báo sở hữu công nghiệp cho thấy một mẫu xe máy mới rất giống Honda Lead. Ảnh chụp màn hình

Tổng thể thiết kế gợi nhớ mạnh đến Honda Lead 125 - mẫu xe ga 125cc vốn đang bán tại Việt Nam và hướng đến nhóm khách hàng gia đình, người dùng đô thị thực dụng. Thân xe vẫn giữ kiểu dáng gọn gàng, cốp lớn, yên thấp - những yếu tố làm nên “chất Lead”.

Tuy nhiên, quan sát kỹ có thể thấy nhiều chi tiết đã được làm lại đáng kể. Hộc chứa đồ phía trước thay đổi thiết kế, mâm xe mới, dè chắn bùn khác biệt và cách bố trí biển số cũng được tinh chỉnh. Điều này cho thấy đây không đơn thuần là phiên bản nâng cấp nhẹ hay thay tem, đổi màu.

Tìm hiểu tại thị trường quốc tế cho thấy mẫu xe này nhiều khả năng là Honda LD125Link - một sản phẩm đang được hãng xe Nhật phân phối tại Trung Quốc.

Thực tế, những hình ảnh đó chính là Honda LD125Link phân phối ở Trung Quốc. Ảnh: Honda

So với Lead truyền thống, Honda LD125Link có ngoại hình hiện đại hơn. Các mảng ốp thân xe được tạo hình góc cạnh, sắc nét, giúp tổng thể nhìn trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sự nhỏ gọn.

Phần đầu xe là điểm khác biệt rõ nhất. Cụm đèn pha và mặt nạ có phong cách khá giống Honda SH300i, nhưng đã được thu gọn phù hợp phân khúc 125cc. Xe sử dụng màn hình LCD tròn, có hiển thị vòng tua máy - trang bị hiếm thấy trên các mẫu xe tay ga Honda phổ thông tại Việt Nam.

Về an toàn, xe có Smartkey và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước. Chiều cao yên chỉ 735mm, phù hợp với đa số người dùng châu Á.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế lại với phong cách cách điệu hơn, đèn xi-nhan tách rời và đặt thấp thay vì tích hợp ngang như nhiều mẫu xe khác. Cách làm này giúp tổng thể đuôi xe nhìn mới mẻ và khác biệt.

So với mẫu đang bán ở Việt Nam, "Honda Lead Trung Quốc" sở hữu hình dáng góc cạnh hơn. Dù công báo sở hữu công nghiệp chưa phải là tín hiệu chắc chắn xe sẽ được phân phối ở Việt Nam, nhưng không loại trừ khả năng Honda sẽ làm mới Lead theo hướng này. Ảnh: Honda

Về động cơ, Honda LD125Link sử dụng máy 124cc, làm mát bằng gió cưỡng bức thay vì làm mát bằng dung dịch như phần lớn xe tay ga Honda tại Việt Nam. Động cơ này cho công suất 9,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10Nm tại 5.750 vòng/phút - vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Giá bán tại Trung Quốc của mẫu xe này khoảng 12.180 NDT (tương đương khoảng 46 triệu đồng), ngang ngửa với mức giá của Honda Lead 125 bản cao nhất tại Việt Nam.

Hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp chưa đồng nghĩa xe chắc chắn sẽ được phân phối trong nước. Tuy nhiên, nếu Honda Việt Nam thực sự đưa LD125Link về bán, phân khúc xe ga 125cc phổ thông có thể sẽ sôi động hơn nhờ một lựa chọn "Lead mới" với thiết kế trẻ trung và khác biệt hơn.