Hàng hóa 'rình rập' tăng giá sau Tết

Theo báo cáo từ một số địa phương và thông tin thị trường của Bộ Tài chính, mặt bằng giá sau Tết đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hoạt động mua bán tại chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại diễn ra ổn định, nguồn cung dồi dào.

Giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung không biến động lớn. Thậm chí, một số nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ, hoa quả còn có xu hướng giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết.

Tuy nhiên, sau Tết , một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Trước hết , quý I luôn là giai đoạn nhạy cảm về giá do trùng với cao điểm lễ hội và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo quy luật, giá nhiều mặt hàng và dịch vụ thường tăng trước và sau Tết, đặc biệt trong tháng Giêng - mùa lễ hội, nhu cầu ăn uống, đi lại, vui chơi tăng cao.

Trong ba ngày đầu năm, giao dịch mua bán thường không sôi động nên giá cả cơ bản giữ ổn định như trước Tết. Từ mùng 4 Tết trở đi, khi hoạt động du xuân, du lịch và tiêu dùng nhộn nhịp trở lại, có thể xuất hiện tăng giá cục bộ tại chợ dân sinh, điểm du lịch đối với thực phẩm tươi sống, hoa tươi, dịch vụ ăn uống, trông giữ xe.

Sau Tết, một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá.

Bộ Tài chính cho biết, có nhiều yếu tố đang góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá. Nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào; hệ thống siêu thị, cửa hàng tại các đô thị lớn đã mở cửa sớm, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm điều hành và sự kiên định trong mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô , kiểm soát lạm phát của Quốc hội, Chính phủ những năm qua tiếp tục củng cố niềm tin thị trường. Kỳ vọng lạm phát vì thế được giữ ở mức ổn định.

Đáng chú ý, sức mua trong dân vẫn chưa phục hồi mạnh. Xu hướng tiết kiệm chi tiêu khiến tổng cầu tăng chậm, qua đó hạn chế áp lực tăng giá diện rộng.

Bước sang năm nay, yêu cầu kiểm soát lạm phát và điều hành giá linh hoạt tiếp tục là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn. Nghị quyết số 244/2025/QH15 của Quốc hội đặt mục tiêu CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5%.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm trước mắt là tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết; bảo đảm cân đối cung - cầu; chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu.

Cơ quan quản lý cũng sẽ theo dõi sát diễn biến giá thế giới, kịp thời cảnh báo rủi ro, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt. Công tác dự báo, tổng hợp thông tin giá thị trường được yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm điều hành chủ động, kịp thời.

Song song đó là lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo cơ chế thị trường nhưng có đánh giá kỹ tác động, tránh gây xáo trộn lớn. Chính sách tiền tệ tiếp tục phối hợp chặt với chính sách tài khóa nhằm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các biện pháp kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin và tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm sẽ được siết chặt. “Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá”, Bộ Tài chính đề nghị và đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo số liệu sơ bộ, trong thời gian Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 , cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 15 vụ việc vi phạm (vi phạm về thời hạn phương tiện tạm nhập tái xuất; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...). Hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh.

Lũy kế từ đầu năm (15/12/2025 đến hết ngày 20/2/2026), 3.705 vụ việc vi phạm bị phát hiện, bắt giữ và xử lý, trị giá hàng hoá ước tính 3.267 tỷ đồng; khởi tố 3 vụ và chuyển khởi tố 19 vụ. Hàng hóa vi phạm gồm: ma túy, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, cá thể động vật, thuốc lá điện tử, thực phẩm đông lạnh các loại …