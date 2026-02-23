Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

Thưởng Tết cao nhất 1,84 tỷ đồng

Chiều 22/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Trong dịp Tết, cả nước đã tổ chức tặng quà với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng; mức thưởng Tết cho người lao động bình quân 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025, trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1,84 tỷ đồng/người.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động. Tiền lương bình quân người lao động năm 2025 ước đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ.

Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông làm 208 người chết, 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, đã xảy ra 1 vụ tai nạn đường thủy ở hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người mất tích.

Điểm lại kết quả tích cực, toàn diện, trên tất cả các mặt trong công tác phục vụ người dân vui Xuân - đón Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Bắt tay vào làm việc ngay từ ngày đầu

Nhấn mạnh phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: VGP

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình đất nước và thế giới để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành không giật cục; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Bộ Công Thương tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi tác động phương án thuế quan của Hoa Kỳ để phản ứng kịp thời; dứt khoát không để thiếu năng lượng…

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cán bộ, công nhân viên trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức trách cao nhất có thể, thi đua lao động sáng tạo, đổi mới; yêu cầu các thành viên Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi".