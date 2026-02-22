Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vé xe, vé máy bay sau mồng 6 Tết thay đổi ra sao? Nhiều người bất ngờ khi tra lại

22-02-2026 - 21:17 PM | Thị trường

Sau hôm nay mồng 6 Tết, giá vé các loại phương tiện có rẻ hơn nhiều không là băn khoăn của nhiều người.

Mồng 6 Tết, khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoặc chuẩn bị khai xuân, các sân bay lớn như Nội Bài hay Tân Sơn Nhất lại chứng kiến dòng người lỉnh kỉnh hành lý quay trở lại thành phố. Không ít người tranh thủ mở ứng dụng đặt vé với hy vọng “qua cao điểm rồi chắc giá sẽ rẻ hơn”. Thực tế cho thấy, thị trường vận tải sau mồng 6 có xu hướng hạ nhiệt, nhưng không phải tuyến nào cũng giảm mạnh ngay lập tức.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán hằng năm thường kéo dài từ khoảng 20 tháng Chạp đến hết mồng 6–7 Tết, với lưu lượng hành khách tăng đột biến so với ngày thường. Các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo Airways thường phải tăng chuyến, khai thác tối đa đội tàu bay để đáp ứng nhu cầu.

Trước Tết, đặc biệt là các ngày 28–30, giá vé chiều từ TP.HCM ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thường ở mức cao do nhu cầu về quê tập trung trong thời gian ngắn. Nhiều chuyến bay kín chỗ từ sớm, hệ số sử dụng ghế đạt gần 100%. Tương tự, theo Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến xe khách liên tỉnh trục Bắc – Nam, miền Trung – miền Bắc cũng ghi nhận lượng đặt vé tăng mạnh, nhiều nhà xe thông báo hết chỗ trước ngày khởi hành.

Đây được xem là “đỉnh giá” của mùa Tết, khi quy luật cung – cầu chi phối mạnh mẽ thị trường.

Sau mồng 6: Xu hướng phân hóa rõ giữa hai chiều di chuyển

Sau mồng 6, bức tranh giá vé bắt đầu thay đổi theo từng chiều tuyến. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa, giá vé chiều từ các địa phương quay lại Hà Nội, TP.HCM trong các ngày mồng 5–7 vẫn duy trì ở mức tương đối cao do người lao động và sinh viên đồng loạt trở lại làm việc, học tập.

Trong khi đó, chiều ngược lại – từ thành phố về các tỉnh – lại giảm đáng kể vì nhu cầu không còn nhiều. Một số chuyến bay xuất hiện mức giá thấp hơn rõ rệt so với giai đoạn trước Tết.

Với xe khách, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, các doanh nghiệp vận tải phải kê khai và niêm yết giá theo quy định, không được tự ý tăng ngoài khung đã đăng ký. Sau mồng 6, nhiều tuyến đã quay về mức giá bình thường. Tuy nhiên, các tuyến tập trung đông lao động như Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định hay các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận lượng khách cao trong ngày 5–7, khiến một số khung giờ “đẹp” nhanh chóng kín chỗ.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, phải sau khoảng mồng 8–10 Tết, khi dòng người quay lại thành phố ổn định, mặt bằng giá mới thực sự cân bằng trở lại.

Theo khuyến nghị của Cục Hàng không Việt Nam, hành khách nên chủ động theo dõi lịch bay, đặt vé sớm, lựa chọn khung giờ linh hoạt và ưu tiên kênh bán chính thức để tránh rủi ro. Việc chờ sát ngày với kỳ vọng “qua Tết sẽ rẻ” đôi khi lại khiến người mua phải chấp nhận mức giá cao hơn dự kiến.

Sau mồng 6 Tết, thị trường vận tải bước vào giai đoạn chuyển tiếp – không còn “nóng” như trước giao thừa nhưng cũng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Nắm rõ quy luật này giúp người dân chủ động hơn trong hành trình trở lại nhịp sống thường nhật.

Theo Thu Phương

Phụ nữ số

