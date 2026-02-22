Hơn 1.400 xe chở hàng sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn dịp Tết

Ngày 22/2, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, từ ngày 15-22/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã có hơn 1.400 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Chi Ma và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài), lối thông quan khu vực mốc 1104 - 1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu) thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Trong đó, có 996 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu .

Ngoài cửa khẩu đường bộ, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng cũng đã làm thủ tục cho hơn 190 toa tàu chở hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã có hơn 1.400 phương tiện được làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Quốc Nam.

Trong thời gian này, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động tối ưu hóa quy trình làm việc. Từ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, phối hợp chặt chẽ để bố trí, sắp xếp phương tiện và làm thủ tục thông quan nhanh chóng. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần làm việc xuyên tết, hầu hết các lô hàng xuất nhập khẩu trong thời gian này đều được giải quyết ngay trong ngày, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí lưu kho bãi và đảm bảo chất lượng nông sản.

Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực VI , cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả các đơn vị thuộc Chi cục đều bố trí người tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của doanh nghiệp mở tờ khai và tổ chức kiểm hóa theo từng loại hàng. Để giảm thiểu tối đa thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, Chi cục đã tổ chức số hóa các quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Cục Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, kịp thời xử lý vướng mắc của đơn vị và doanh nghiệp.

Cùng với đó, lực lượng cán bộ thuộc các đội hải quan tại các cửa khẩu tổ chức phân luồng xanh, vàng, đỏ hàng hóa với mục tiêu không để doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí bến bãi, vận tải do phải nằm chờ kiểm hóa. Bà Hà Thị Kim Dung - Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - cho biết phương châm làm việc của lực lượng hải quan tại đây là "làm hết việc, không hết giờ" nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Được biết, từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Các cơ quan chức năng nhận định số lượng phương tiện, đặc biệt là xe chở nông sản và trái cây tươi, sẽ tăng mạnh trong những ngày sau Tết. Để nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, các lực lượng tại cửa khẩu tiếp tục tăng ca, tăng giờ làm để thủ tục thông quan các xe chở hàng hoa quả một cách nhanh nhất.